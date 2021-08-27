Kılıçdaroğlu'nun yalanı yine ayağına dolandı! Tek tek çürütüldü

27 Ağustos 2021 Cuma 07:37 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 07:58

Merkez Bankası rezervinin -53 milyar dolar olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanı ayağına dolandı. Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda "Merkez Bankası'nın rezervi 109 milyar dolar oldu. Yakında 115 milyar dolar olacak dedi devleti yöneten kişi. Soru şu, IMF'yi söyleyemiyor. 115 milyar dolar olacak diyor. Bu kimin parası? Türkiye Cumhuriyeti'nin parası mı? Çin'in, Katar'ın Güney Kore'nin parası, borç almışız. IMF'den para almışız, getirmişiz Merkez Bankası'na koymuşuz. Başkasından almışız kendi kasamıza koymuşuz ama bu para bizim paramız değil. Gerçekte Merkez Bankası'nın döviz rezervi -53 milyar 200 milyon dolar" ifadelerini kullandı.

IMF İLE ANLAŞMA YAPILMADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kısa sürede Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Uluslararası Para Fonu'nun 'Özel Çekme Hakkı' ödemelerinin üye 190 ülkeye kota payları oranında yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Türkiye'ye, IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar dolar tahsis edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır" denildi.

ÜYE ÜLKELERE DESTEK

Hazine Bakanlığı açıklamasında IMF'nin 23 Ağustos 2021'de Kovid-19 salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar dolarlık SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağladığı kaydedildi.

TEK PROJESİ ELEŞTİRMEK

Her dönem Türkiye'nin dev projelerine karşı çıkan Kılıçdaroğlu, dün bir programda yaptığı konuşma ile sadece hükumeti eleştirmek için muhalefet ettiğini ortaya koydu. Kütahya'daki havalimanını yolcu azlığı nedeni ile eleştiren CHP ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çorum'a havaalanı yapılmaması nedeniyle hükumeti suçladı. Olası iktidarlarında yol, köprü, havaalanı projelerini durdurup paralarını ödemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu bu kez de "İstanbul'a kanal mı yapalım Çoruma havaalanı mı yapalım?" sorusunu yöneltti.

128 MİLYAR DOLAR ALGISI ÇÖKTÜ

CHP, daha önce Merkez Bankası kasasının boşaldığını, 128 milyar doların kaybolduğunu iddia etmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara verdiği cevapta döviz alım-satımlarının koordinasyon içerisinde yapılabilmesi için Şubat 2017'de Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzaladıklarını belirtmişti. Kavcıoğlu, "Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Anılan platformlarda piyasa dinamiklerinden bağımsız, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması mümkün değildir. Kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı. (Yeni Şafak)