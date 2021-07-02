2 Temmuz 2021 Cuma 08:57 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 08:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidara yönelik izlediği "yalan siyaseti" yargının aleyhinde verdiği çok sayıda kararla tescillendi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkında 2009'dan bu yana açtığı davalardan sadece 11'inin sonucunda 2 milyon 750 bin lira tazminata mahkum oldu. Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekiliyken başlattığı yalanlara konu ettiği iddialar, Türk yargısı tarafından tek tek aleyhine sonuçlandı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, İşte Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerce tescil edilen bazı yalanları:

HAVUZLU VİLLA

Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğuna oturmadan önce, 5 Haziran 2009 tarihindeki bir mitingde, Erdoğan'ın "sahte evrak düzenlemek ve yolsuzluk yapmaktan dosyası olduğu" iddiasında bulundu. Konu ile ilgili açılan davada Kılıçdaroğlu 20 bin lira tazminata mahkum edildi. Kılıçdaroğlu 2010'un Ağustos ayında yaptığı mitingdeki iddiaları sebebiyle dava konusu oldu. Erdoğan'ın avukatları açtığı bu davayı da kazandı ve Kılıçdaroğlu'nun 20 bin lira tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

SURİYE YALANINA 1 MİLYON

15 Mart 2013'te Erdoğan'ı "silahlı unsurları Türkiye'de besleyip silahlandırdıktan sonra Suriye'ye göndermekle" itham eden Kılıçdaroğlu, açılan davada 1 milyon lira tazminata mahkum edildi. 25 Mart 2013'te "Cilvegözü, Reyhanlı ve Uludere'de hayatını kaybedenlerin sorumlusunun Recep Tayyip Erdoğan olduğunu" iddia eden Kılıçdaroğlu'nun, "Erdoğan'ın, terör örgütlerinin elemanlarını yetiştirip Suriye'ye gönderdiği" yalanı da yargıya tosladı. Kılıçdaroğlu yalanlarını savunamadı. Erdoğan buna karşı açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını da kazandı.

ALTIN KAPLAMALI KLOZET

Takvimler 2014 yılını gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu o dönem Başbakanlık görevini yürüten Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında iftiralarda bulundu. Bu konuda açılan davada Kılıçdaroğlu 100 bin lira tazminat ödedi. 2015'teki mitinglerde bu defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni diline dolayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı devletin tüm imkanlarını kendisi için kullanmakla itham etti. Kılıçdaroğlu, "altın kaplamalı klozet" ve "1100 odalı saray" iddiaları için açılan davada 100 bin lira tazminata mahkum oldu.

2 MİLYON LİRALIK YENİ DAVA

Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 2020'de Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda, "Erdoğan ailesi memleketi seviyorsa yurt dışındaki servetini Türkiye'ye getirsin. Milyarlarca paraları var" iddiasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iddia için Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı. Ön inceleme yapıldı ve 4 Kasım 2021'e duruşma tarihi verildi.

TAZMİNAT HAVUZU KURDULAR

CHP TBMM Grubu Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturdu. Milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlardan 5'er bin liranın bu fona aktarılması kararlaştırıldı.

MAN ADASI PAHALIYA PATLADI: 5 DAVADA 510 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEDİ

-Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017'de yaptığı grup toplantısında Erdoğan ve ailesinin Man Adası'nda kurulu olduğunu söylediği şirkete, suçladığı isimlerin para gönderdiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu "Senin çocuklarının yurt dışı hesaplarına gönderdiği milyonlarca dolar para var mı? Sevgili Erdoğan, çocuklarının, eniştenin, dünürünün, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün yurt dışında vergi cennetlerinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor musun? Bunun cevabını bekliyorum. Sordum soruyu, tık yok" dedi. İstanbul Anadolu 20'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun bu iddiası karşısında 150 bin lira tazminat kazandı.

-Kılıçdaroğlu, 28 Kasım 2017'de yaptığı grup toplantısında da Man Adası ile ilgili sözde belgeler açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünden salladığı kağıtlarda, şirketin Türkiye'de bir bankada bulunan hesabından, bu kişilerin Türkiye'deki bir başka bankada bulunan hesabına para gönderdiği, yurt dışına para aktarımı olmadığı tespit edilmişti. Kılıçdaroğlu bu davadan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 110 bin lira manevi tazminat ödedi.

-Kılıçdaroğlu yine aynı yıl içinde yaptığı konuşmada Man Adası iddialarını sürdürdü. 5 Aralık 2017'deki konuşması için açılan davada Erdoğan'a 100 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.

-Kılıçdaroğlu 19 Aralık 2017'de katıldığı bir televizyon programında Man Adası yalanına devam etti. CHP lideri bu sebeple açılan davayı da kaybetti. İstanbul Anadolu 15'inci Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, 20 bin liranın Erdoğan'a ödenmesine karar verildi.

-Sözde Man Adası belgelerini incelemeyen Kılıçdaroğlu, yalandaki ısrarını sürdürdü. 13 Şubat 2018'deki grup konuşmasında "Man Adası belgeleri sahte diyordun, avukatın da sahte diyordu. Seni destekleyen herkes sahte diyordu. Verdik savcıya, hiçbirisinin sahte olmadığı çıktı ortaya" demişti. Erdoğan'ın avukatlarının konuya ilişkin açtığı bu davada da, kürsüden sallanan belgelerin öne sürülen iddiaları yansıtmadığı belgelendi. Kılıçdaroğlu 130 bin liralık tazminat ödedi.