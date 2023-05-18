14 Mayıs 7'li koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklentilerin altında bir oy alınca CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevinden almıştı. Kılıçdaroğlu, Adıgüzel'in yerine Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik'i görevlendirdi.

"DEVLET TERÖRÜ" PAYLAŞIMI

Sabah'ın haberine göre; Çelik'in göreve atanması sonrasında ise sosyal medyadan geçmişte attığı bir ileti gündem oldu. 2015 yılında Twitter'dan yazdığı mesajında "Şavşat katliamının yıldönümünde devlet terörüyle ölümsüzleşen devrimcileri saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilen Devrim Barış Çelik'in ise bu olayı devletin yaptığını öne sürmesi ve "devret terörü" demesi sosyal medyadan tepkiyle karşılandı. Çelik ise tepkilerin ardından iletisini sildi.

DHKP-C talimatıyla açlık grevine başlayan ve ölen İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Ebru Timtik'in ardından da paylaşım yapan Çelik, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." ifadelerini kullandı.