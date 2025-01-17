Kırgızistan'dan Türk Hava Yolları'na ''Kırgızca'' talebi

Meclis Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkan Yardımcısı Azıgaliyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan ve Türkiye Maarif Vakfı Kırgızistan Temsilcisi Hüsnü Bircan'ı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Azıgaliyev, Türk Hava Yolları'nın ülkeye gerçekleştirdiği seferlerde anonsların Kırgızca da yapılması gerektiğini belirterek, bunun yolcuların lehine olacağını kaydetti.

Büyükelçi Doğan da konuyu ilgililere aktaracağını ifade etti.

- KIRGIZİSTAN'DAKİ MAARİF OKULLARINDA EĞİTİM SÜRECİ

Azigaliev, konuşmasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı olduğu bilinen ülkedeki SAPAT Eğitim Kurumlarının, 31 Aralık'ta Maarif Vakfına devredilmesinin ardından başlayan yeni eğitim sürecine değindi.

Ülkede Maarif Eğitim Kompleksi'nin 5 yıldır faaliyetlerde bulunduğunu vurgulayan Azıgaliyev, "Maarif Vakfı'nın, kendisine devredilen okullarda eğitim kalitesini ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde artırmak için elinden geleni yapacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- ÜLKEDEKİ MAARİF OKULLARI'NDA EĞİTİM ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Görüşmede yer alan Maarif Vakfı Temsilcileri ise okullardaki eğitimi aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Okulların devralınmasının ardından öğretmenler, öğrenciler ve velilere yönelik bilgilendirmelerin yapıldığını ifade eden temsilciler, okulların altyapısının iyileştirilmesi, binalarının onarılması, eğitim kalitesinin artırılması için ek mali destek sağlanmasını ve en iyi yabancı öğretmenlerin istihdam edilmesinin planlandığını bildirdi.