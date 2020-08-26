Kırıkkale'de kamu kurum ve kuruluşlarına Kovid-19 kısıtlaması

AA 26 Ağustos 2020 Çarşamba 22:28 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 22:28

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İl Pandemi Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı.



Toplantıda Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak yemekhane hizmetleri ile paketli su hariç her türlü yiyecek-içecek ikramının durdurulmasına karar verildi.

Kurul, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında, gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar aldı.