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Politika

Kırıkkale'de kamu kurum ve kuruluşlarına Kovid-19 kısıtlaması

Kırıkkale'de Kovid-19 mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet almak için bulunan vatandaşlara her türlü yiyecek ve içecek ikramı yasaklandı.

AA26 Ağustos 2020 Çarşamba 22:28 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 22:28
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İl Pandemi Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı.

Toplantıda Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak yemekhane hizmetleri ile paketli su hariç her türlü yiyecek-içecek ikramının durdurulmasına karar verildi.

Kurul, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında, gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar aldı.

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