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Kirli ittifak ABD’de buluştu

New York merkezli Türkiye Araştırmaları Enstitüsü’nün düzenlediği panelde CHP ve HDP ile terör örgütleri bir araya geldi. Etkinlik için hazırlanan afişte CHP’nin İstanbul adayı İmamoğlu’nun sloganı da yer aldı.

  • KEMAL GÜMÜŞ
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Gezi Parkı şiddet eylemlerinin destekçisi New York merkezli Türkiye Araştırmaları Enstitüsü’nün düzenlediği panelde HDP’nin ABD temsilcisi Giran Özcan, FETÖ firarisi eski CHP milletvekili Aykan Erdemir ile birlikte konuşma yaptı. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da panele Skype ile bağlandı. Etkinliğin duyurusu için hazırlanan afişte CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganının yazılı olduğu bir görselin bulunması dikkati çekti. 

ORGANİZATÖR GEZİCİLER

Gezi olaylarına lobi desteği sağlayan New York merkezli Türkiye Araştırmaları Enstitüsü, ABD’de Türkiye karşıtı etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Enstitü önceki gün ABD’de Türkiye’ye karşı kurulan kumpas davasında FETÖ’nün kuryeliğini yapan eski CHP milletvekili Aykan Erdemir ve HDP’nin ABD temsilcisi Giran Özcan’ın konuşmacı olarak katıldığı panel düzenledi. 

İHANET BİLDİRİSİ

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun da Skype ile bağlandığı panele terör örgütü propagandası iddiasıyla yargılanan ve Barış İçin Akademisyenler isimli grubun ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza atan Cem Özatalay ile ihanet bildirisine imza atan akademisyenleri destekleyen Ayşe Bingöl Demir, Chad Kautzer ve Sarah Clarke konuşmacı olarak katıldı. Etkinlik için hazırlanan afişte CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganının yazılı olduğu bir görselin bulunması dikkati çekti. 

TERÖRE DESTEK 

Panele konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Cem Özatalay’ın ‘Terör örgütü propagandası’ iddiasıyla İstanbul Adliyesi’nde 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı öğrenildi. Panelin ABD’li katılımcısı Prof. Dr. Chad Kautzer ise Türkiye’yi katliam yapmakla itham eden ve terör örgütlerine destek veren bildirilere imza atan akademisyenlerin ABD’de deki sözcüsü konumunda. Kautzer, defalarca ihanet bildirisine imza atan akademisyenler için çağrılar yaptı, çok sayıda etkinlik düzenledi. 

HEDEFTE CUMHUR VAR

Katılımcılardan Sarah Clarke ise terör örgütlerine verdikleri destekten ötürü ihraç edilen akademisyenlere yakınlığıyla biliniyor. Clarke, Gezi olaylarını finanse ettiği ortaya çıkan Osman Kavala için batı da başlatılan kampanyaların ateşli destekçisi olarak tanınıyor. KCK, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütlerini insan hakları maskesiyle meşrulaştırmaya yönelik etkinlikleriyle dikkat çeken New York merkezli Türkiye Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde yerel seçimler ve ihanet bildirgesine imza atan akademisyenlerin durumu konuşuldu. Panelde konuşmacılar İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek verirken, Türkiye’nin bekası için bir araya gelen Cumhur İttifak’ına yönelik eleştirilerde bulundular.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Skype aracılığıyla katıldığı toplantıda FETÖ’cülerin bulunmasından rahatsızlık duymadı.

CHP sloganını afiş yaptılar 

Türkiye Araştırmaları Enstitüsü, ilk FETÖ’nün kullandığı ardından da CHP adayı İmamoğlu’nun sahiplendiği ‘her şey çok güzel olacak’ seçim sloganını panelin duyuru afişinde kullandı. Afişte şu mesnetsiz iddialara yer verildi: Türkiye serilerimize seçim sonuçlarını elen alan 5. panelle devam ediyor. 

6 Mayıs 2019 YSK, İstanbul’daki yeniden seçim kararı Türkiye’yi sarstı. Ülkede kurumsal olarak çöküşe yol açan bu durum vatandaşların geleceğini nasıl etkileyecek? Konuşmacılarımız ülkenin siyasal ve sosyal olarak nereye gideceğini analiz edecek. Hukukun egemenliği ilkesinin Türkiye’de nasıl işlediğini ifade özgürlüğünü hedef alan davalar üzerinde konuşacağız.

New York´ta helikopter nehre düştü

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