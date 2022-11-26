Bekle ve gör demişti, 'Kırmızı Dosya' açıldı... Bakan Soylu: 74 belediyede 88 terör soruşturması yürütüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da belediyelerde yürütülen soruşturmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarından satır başları;

Onlarca ülkede FETÖ terör örgütlerinin okullarının kapatılması için devlet topyekün mücadele ortaya koyuyor. 15 Temmuz sonrasında FETÖ temizliği yaptık, yargıda, poliste, eğitimde neredeyse kamu kuruluşlarında FETÖ temizliği yaptık. En küçük belediye birimlerine kadar PKK temizliği yaptık. Belediyeler yerel hizmet birimleridir. Hem insan kaynağına hem mali imkanlarına temas eden alanlar olduğu için belediyeler terör örgütlerinin sızmak istediği alanlardır.

Anayasanın 127. maddesinde diyor ki görevleriyle ilgili soruşturma açılan kişiyi İçişleri Bakanlığı uzaklaştırabilir.2. yasal dayanağımız ise belediye kanununun 55. maddesidir. Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Belediyenin işlemleri hukuka uygunluk açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.

İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerle ilgili sorumluluğu vardır. MASAK uzmanlarıyla da soruşturmalarımızı elbette ki yapıyıoruz. Soruşturma 5 şekilde başlar. Birincisi vatandaşların ihbarı, ikincisi savcılığın soruşturması, üçüncüsü olağan kontrollerde, dördüncü olarak kamuoyuna yansıyan Haberler üzerine, beşinci de bakanlık tarafından res'en soruşturma başlatılır.

2019-2022 arasında toplam 74 belediyede 88 soruşturma terör kapsamında yürütülmüştür. Bu soruşturmalardan 79'u tamamlanmış, 42 ön inceleme, 19 araştırma, 33 tevdii raporu, 2 inceleme, 3 form inceleme raporu düzenlenmiştir. 9 soruşturma ise halen devam etmektedir.



Zaman zaman muhalefet partileri tarafından özellikle müfettiş gönderildiği, bu yolla baskı oluşturulduğu iddiaları dillendirilmektedir. Bu iddianın mesnetsiz olduğunu, tamamen de siyasi içerik taşıdığını, aslında devletin, aslında denetim mekanizmalarını etkisizleştirmeyi hedef aldığını veya Soruşturma sonucundaki yolsuzlukların aslında siyasi saiklerle ortaya konulduğunu ifade edebilmek için maalesef söylenen gerçekle ilgisi olmayan iddialardır. Hiçbir partiye ayrımcılık söz konusu değildir.

"204 BELEDİYEDE ÖZEL TEFTİŞ YAPILDI"

Devlet görevini yapmakla mükelleftir. 'Bütün CHP'li belediyelere teftişler geliyor' diyen bir anlayış söz konusu. Devleti itibarsızlaştırmayı maalesef bir çıkış noktası olarak görüyorlar. Özel teftişlerin sayısı AK Partili 72 belediyede, CHP'li 57 belediyede, MHP'li 19, İYİ Partili 2, HDP'li 34 olmak üzere toplam 204 belediyede özel teftiş yapılmıştır. Devletin kuralları vardır, bu kuralları herkes uygulamak zorundadır.

AK Parti'ye yapılan özel teftiş sayısı daha fazla. En önemli meselelerden birisi de devletin rehberlik görevi vardır. Sayılardan anlaşılabileceği gibi bunlarda hiçbir kasıt yoktur.

Bulgularımızın genel özetini yapmak isterim. Belediye bağlı kuruluş ve şirketlerine alım yapılırken, uyulması gereken hususlara uyulmadığı, güvenlik soruşturması yapılması gerekirken, terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin işe alındığı, işe alınan personel için ilgilinin durumunu görüşmek üzere bir komisyon oluşturulması gerekirken bu komisyonun oluşturulmadığı, adli sicil kaydı olduğu halde yine bir hülle yöntemiyle kontrollü şekilde alındığı, terör örgütüyle irtibatlı veya mahkumiyet kararı olan kişilerin yine işe alındığı, ben burada sadece terör soruşturmasını değil bir milli güvenlik sorununu anlatıyorum... Terör örgütü aileye diyor ki bir çocuğunu dağa götürüyorum, bir çocuğunu da belediyede işe alırım diyor. Terör örgütü içerisinde eylem yaparken kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getiriliyor. Aileye diyor ki sen bizim değer ailemizsin, haşa onu şehitleştiriyor, onun yakınını belediyeye yerleştiriyor.

BEKLE VE GÖR DEMİŞTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ve kurumlarının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bizim belediyelerimizde bir tek PKK'lı yok" sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kırmızı dosyayı göstererek bekle ve gör demişti.

CHP'li Özkoç'un ısrarları üzerine Soylu, "Geçen yıl Meclis'te bir değerlendirme ortaya koydum.

Bu değerlendirmeden sonra 'Devletin işleyişi içinde elbette PKK'nın yönettiği belediyelere terör örgütleri nasıl sızmış ve orayı yönetmişlerse acaba diğer belediyelerde de böyle bir durum söz konusu mu?' diye yaptığımız değerlendirmede bir sonuca ulaştık. Sizin söylediğinizin tamamının yalan olduğunu, belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini göreceksiniz. Bütün devlet bilgileri ve belgeleriyle Mersin ve İstanbul büyükşehir belediyeleri ile Adana Seyhan, İstanbul Ataşehir belediyeleri dahil bütün belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığı ortaya çıkacak. Öyle yok hem HDP/PKK ile anlaşma yapacaksın hem de terör örgütünün üyelerini oraya koyacaksın hem de 'Bunun suçlusu İçişleri Bakanı'dır.' diyeceksin. Sana o keyfi bu akşam yaşatmayacağım" demişti.