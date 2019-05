Kışlada çifte bayram

Gazetecilerle iftarda bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin kanunlaşmasıyla silah altındaki askerlerin terhis olup olmayacağına yönelik soruya ‘Olabilir’ yanıtını verdi. Sistemin hemen uygulamaya girip girmeyeceği ilişkin ise Bakan Akar “Bunun kararını tabii Cumhurbaşkanımız ve Meclis verecek. Biz TSK olarak bu kanunun yayımlandığından itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte çıkabilecek sorunlara karşı tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz” dedi. Akar, Bedelli askerlikte belirlenen 30 bin TL’nin tek seferde alınacağını açıklarken “Yasa bayramdan önce çıkacak” dedi. Milli Savunma Bakanı düzenleme Meclis’ten geçtikten sonra kışlada vatani görevini yapan ve terhisi hak edenlere tezkere verileceğini de ifade etti.

29’DAN 22 YAŞA İNDİ

Yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen iftarda bir araya gelen Bakan Akar gündeme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. Akar “Mevcut sistemde her sene yaklaşık 700 bin gencin 20 yaşını doldurarak askerliğe elverişli hale geliyordu. Bizim normal olarak askere alabileceğimiz sayı ise 400-420 bin arasında. Burada kalan yaklaşık 280 bin gencimizin durumu ne olacak? En optimal çözümün 30 bin lira civarında olması gerektiği ortaya çıktı. Gençler bedelli askerlik çıkar umuduyla okullarını uzatıyorlardı. Lisede 29 olan erteleme yaş sınırını 22’ye indiriyoruz, meslek liselerine artı 3 sene daha ekliyoruz, 25 yaşına kadar devam etme şansı veriyoruz. Meslek yüksekokulları ve lisans 28, lisansüstü 32, doktora 35, tıp 35, sporcu 35 yaş oluyor. Bunları aşağı çekerek lüzumsuz beklemeleri, tıkanıklıkları ve insanların bir an önce bu işi bitirerek işlerini güçlerini yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Akar, ABD ile gerilime yol açan Rusya’dan satın alınan S-400 Hava Savunma Sistemlerine ilişkin net mesajlar paylaştı. Akar “Ülkemizin hava sahasını korumak istiyoruz, kimse bundan rahatsız olmasın” dedi.

JETLERİN ORTAĞIYIZ

S-400 ve Patriot savunma sistemlerine ilişkin gelinen son noktayı da açıklayan Akar “F-35 ortaklık protokolünün herhangi bir yerinde ‘Ortaklardan biri S-400 alırsa ortaklıktan çıkarılır’ diye bir madde var mı? Ortaklığın gerekleri nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortaklıkla ilgili ortaklık paylarını hiç aksatmadan ödeyen ülke. Ortak üretim çerçevesinde bize sipariş verilen malzemeler var. Bu malzemeleri de zamanında aksaksız ve eksiksiz olarak üreten ülke. Bunu da yaptık, peki biz ortak olarak başta ne yapacağız” ifadelerini kullandı.

S-400 İŞİ BİTTİ

Patriot tedarikiyle ilgili de gelişmelerin olduğunu ifade eden Akar, 28-29 Mart’ta yeni bir teklifin geldiğini, bununla fiyat, teknoloji transferi, ortak üretim, teknolojisi güncellemesi bakımlarından bazı şartların yenilendiğini ve detaylı çalışmaların sürdüğünü aktardı. Akar, konuyla ilgili şöyle konuştu: ABD’li muhataplarımıza biz anlaşmayı, sözleşmeyi yaptık, Rusya ile gayet iyi ilişkilerimiz var bu çerçevede bu alım işlemleri devam ediyor. Biz diyoruz ki ‘S-400 done deal’ (Anlaşma, işlem bitti), onlar ise ‘No deal is a done deal’ (Hiçbir anlaşma bitmiş değildir) diyorlar.

EĞİTİM BAŞLADI BİLE

“S-400’lerle ilgili TSK personeli Rusya’ya eğitime gitti” haberlerinin sorulması üzerine Akar “Bugünlerden başlamak suretiyle önümüzdeki aylarda S-400 eğitimleri için Rusya’ya bizim personel gönderdiğimiz gerçek. Bu rakamlar sürekli değişiyor. Her birinin ayrı bir özelliği var. Bunlar giderek eğitim almaya başladılar. Önümüzdeki aylarda da bu devam edecek” açıklamasında bulundu.

İKİ F-35 GELECEK

F-35 projesinin devam ettiğini dile getiren Akar, şunları kaydetti: 4 uçak bize teslim edildi, 4 pilotumuz var şu anda ABD’de, 47 astsubayımız var, bakım hizmetlerini yapıyor. Kasım ayında iki uçak gelecek. Bu uçaklar geldiğinde konuşlanacakları yer Malatya Hava Üssü. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bize düşen neyse sorumluluklarımızı ciddiyet ve samimiyetle yerine getiriyoruz. Bundan beklentimiz var doğal olarak F-35 programının da planlı bir şekilde yürümesi, yürütülmesi.

SAMP-T’LAR MASADA

Hava savunma sistemi SAMP-T tedarikine ilişkin Eurosam ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Akar “Ekim ayına kadar bu çalışmalar devam eder ve bu konsept çalışmasını başarılı bir şekilde tamamlayabilirsek o günden itibaren nasıl üretim yapacağımızı tartışmaya, konuşmaya, görüşmeye başlayacağız” dedi.