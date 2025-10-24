İSTANBUL 25°C / 17°C
Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye-KKTC ilişkilerinin ''son derece özel'' olduğunu söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye-KKTC ilişkilerinin 'son derece özel' olduğunu, başka herhangi iki devletin ilişkilerine asla benzemediğini söyledi.

AA24 Ekim 2025 Cuma 14:42 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye-KKTC ilişkilerinin ''son derece özel'' olduğunu söyledi
Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabulü öncesi açıklamalarda bulundu.

Kendilerini yalnız bırakmayan Yılmaz'a ve tebrik mesajları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Erhürman, Türkiye-KKTC ilişkilerinin başka herhangi iki devletin ilişkilerine asla benzemediğini dile getirdi.

Erhürman, bu ilişkilerin "son derece özel ilişkiler" olduğunu belirterek, tüm cumhurbaşkanlarının Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereleri ve dış politikayla ilgili tüm çalışmalarını Türkiye'yle istişare içerisinde yürüttüğünü hatırlattı.

KKTC-Türkiye ilişkilerinin çok daha iyiye götürülmesini kendisine misyon edindiğini, bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi çok daha yoğun şekilde birlikte çalışacaklarından emin olduğunu vurgulayan Erhürman, "Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının korunması noktasında vereceğimiz mücadelede en önemli dayanağımızın Türkiye Cumhuriyeti olacağı herkesin malumudur. Dolayısıyla dediğim gibi önceki cumhurbaşkanlığı için Türkiye'yle istişare ne demekse benim için de aynen o demektir." diye konuştu.

Erhürman, ilk fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

