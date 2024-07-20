KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türkleri zulme boyun eğmedi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törende konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti, garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 sabahı Barış Harekatı'nı gerçekleştirme kararı almıştır. Bugün halkımızın büyük bir özlemle Mehmetçikle kucaklaşırken sevinç gözyaşları hal hafızalardan silinmemiştir."

"Bu yol; özgürlük, bağımsızlık ve hürriyet yoludur. Dünyada hak ettiğimiz yeri elbet bir gün alacak, hedeflerimize ulaşacağız"

"Rum tarafının provokatif adımları gerginliğe hizmet ediyor"

"Azerbaycan'ın Şuşa kentinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmamız ve orada KKTC bayrağımızın dalgalanması iki devlet siyasetimizin güçlendiğinin ve kabul görmekte olduğunun ifadesidir."