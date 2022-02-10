KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'Halil Falyalı cinayeti' açıklaması

10 Şubat 2022 Perşembe 14:34 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 14:37

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK'e açıklamalarda bulundu.

Tatar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI (TMT) POLEMİĞİ

"Bu anlamsız ve çok yanlış buluyorum. TMT'nin Kıbrıs'ın efsanevi direnişindeki rolünü çok iyi biliyoruz. Bu, Eoka'nın Kıbrıs Türk halkına yaptığı saldırılara karşı oluşturulan ve yıllarca sürdürülen bir mücadeledir.

Rauf Denktaş bana erken yaşlarımda söylemişti: Bu teşkilatın oluşturulmasında bütün ada safında çeşitli sancaktarlıkları oluşturulmasıyla bir ordu gibi çalışıldı. Türk komutanlar bizim mücahit komutanlarına destek vererek, halkımız saldırılara uğrarken o zor günlerde bize yardımcı oldu. TMT adada oluşturduğu askeri teşkilatla halkımıza moral vermiş ve onurlu bir direniş göstermişti. Tarihimizde yeri büyüktü. İçimizdeki Rum destekçileri buna karşı çıksa da biz onları hiç konuşturmadık. Gazilerimiz ve şehirlerimizin onurunu koruruz ve onların adanın kirletilmesine müsaade etmeyiz.

İlk remi kuruluştan önce Volkan Harekatımız vardı, tüm bu direniş birleşerek TMT kuruldu 1960'ta, ancak bize bu tarihten önce de hizmetleri vardır.

Kıbrıs cumhuriyeti anayasası oluşturulurken Denktaş ve Menderes'in de desteğiyle Kıbrıs Türk cumhuriyeti kurulmuştur.

Bunu bilmeden cahillikle konuşmak olmaz. Denktaş ve Fazıl Küçük isimleri lekelemez. 1974'ten sonra TMT Kıbrıs'ın savunma gücüne dönüşmüştür.

Kıbrıs'ta iki halk vardır tarihten beri. 307 sene atalarımızın yönettiği sonrasında Kıbrıs zorla İngiltere'ye kiralanmak zorunda kalınıyor ve bu tarihten sonra adada Rum nüfusu artıyor.

Kıbrıslı Türkler adanın Yunanistan'a bağlanmasını reddetti, Türkiye de bu konuda bize destek verdi. Bu mukavemeti ve direnişi sürdürüyoruz ve Yunanistan'a bağlanmasına asla izin vermeyiz."

TMT MÜCAHİTLERİ DERNEĞİNİ ZİYARETİNDE NELER YAŞANDI?

"Şu anda TMT Başkanı Yılmaz Bora ve arkadaşları bizim en yakınlarımız. Biz çocukken onlar komutandı. Bizimle hatıralarını paylaşıyorlar çünkü bize tarihimizi unutturmaya çalışıyorlar, bizse tarihimizi onlarla hatırlıyoruz.

Kıbrıs asla Yunanistan'a bağlanamaz. Federal temelde bir anlaşma olamaz. Federal temelde anlaşma bir oyundur. Bunda amaç Kuzeydeki Türklerin bağlarını Anadolu ile koparmak ve Kıbrıs Türklerini asimile etmektir.

TMT Kıbrıs Türk halkının varlığını sürdürebilmesi ve egemenliğine sahip çıkması için gereklidir. Bu ulusal bir siyasettir."

HALİL FALYALI CİNAYETİ İÇİN NE DEDİ?

"TMT ve polis teşkilatımızla toplantı yaptım. Biz KKTC olarak tüm teşkilatların işbirliğiyle ve TSK ve Türkiye ile yapılacak istişarelerle bu faili meçhul cinayetin aydınlatılması için çalışacağız.

Spekülasyonlar yapılıyor ancak KKTC bir devlettir ve her türlü gereken yapılacaktır. Bu devlet gerekli girişimleri yapacaktır.

Üzücü bir olay, bunun olmasını kimse istemez, yadırganmalıdır. Kıbrıs küçük bir yer, herkes etkilendi. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum

Çok büyük bedeller ödedik fedakarlıklar yaptık. ülkemizin yasalara uygun, uluslararası teamüllerle yönetilmesi ve yasal çerçevede oluşturulacak bir gelecek için çalışıyoruz.

Olayları başka yere çekmek ve halkın huzurunu bozmak, dünyaya bir zafiyet varmış gibi göstermek olmaz."

CİNAYETLE İLGİLİ İDDİALAR İÇİN NE DİYOR?

"İlgili güvenlik kuvvetleriyle işbirliği içinde araştırıyoruz. İletişim halindeyiz. Teknolojiyle kamera olsun, cep telefonu olsun soruşturma yoğun şekilde devam ediyor. Gizli tutuluyor, ben detaylarını bilemem; talimatını verdik.

Şunu vurgulamak istiyorum, Türk kamuoyuna yansıtıldığı gibi, burası bazılarının anlatmaya çalıştığı gibi bir yer değil. Bizi kanunsuzlukla itham etmeye çalışıyorlar ancak bu doğru değil. Biz kanunların işlediği bir hukuk devletiyiz.

Burada yılların mücadelesi var, biz bir devletiz, Turizm, üniversiteler ve hizmet sektörünün geliştirilmesi için büyük çaba içerisindeyiz. Türkiye de bize bu konularda destek vermeye devam ediyor.

Bize yapılan haksızlıklara rağmen, 1974 yılından bu yana her şeyiyle çağdaş bir devlet olma noktasındayız aksilikler ve yanlışlar olabilir, bizler bunu düzeltmeye uğraşıyoruz.

Türkiye'den yapılan farklı yayınlar var. Ancak menfaatlerimizi korumak için bunların önüne geçmemiz gerekir. Mesajım umarım anlaşılmıştır."

DOĞU AKDENİZDE GERİLİM

Biz KKTC'nin güçlenmesi için çalışıyoruz. Yaptığım görüşmelerde de bunu anlatıyorum. Dünya Rum Cumhuriyetini tanıyor ancak Kıbrıslı Türkler uluslararası hukukla ters düşmeden kendi devletini kurdu.

Egemenlik hakkımız için Türkiye ile her türlü anlaşmayı yapmakta özgürüz. Bu anlaşmalarla Mavi Vatanı oluşturan haklarımızın uygulamasında işbirliğimiz vardır. Türkiye ile işbirliği içinde olan KKTC Mavi Vatanda çok büyük kazanım elde eder.

Doğu Akdeniz'deki balıkçılıktan tutun da mineraller, doğal gaz gibi değerler önemlidir, onlarsa 13. Ada olarak baktıkları Kıbrıs'ı Yunanistan'a katmak ve büyük Yunanistan hedefini gerçekleştirmek istiyor

O denizin altı da toprak, bu toprak mücadelesidir. Hakimiyetimiz, İHA'larımız SİHA'larımız ve Türkiye ile KKTC'nin bir arada geleceğe umutla bakmamız için önemlidir.

Libya ile işbirliğimiz bu mücadelenin önemli bir boyutudur. Türkiye ile tamamen uyum içinde çalışmamız ve dünyaya bu görüntüyü vermemiz bu mücadele için çok önemlidir.

Arkamızda 84 milyon var, ben sabah kalktığımda Torosları görebiliyorum. Böyle bir yakınlığımız var. Bu hiç de küçümsemek bir pozisyon değildir. Bizi yalnız sanmayın bizim Türkiye ile birlikte yürütümüz bir Kıbrıs politikamız var herkes bunu bilsin.

EASTMED PROJESİ

"Bu kadar uzun bir boru ve derin denizlerde bunların döşenmesinin maliyeti 10 milyon doların üzerinde olacaktı, bu fiziksel ve mühendislik projesi olarak uygun değildi. ABD de bunu açıkladı. Çok daha gerçekçi bir proje ise doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasıdır. Bu çok daha verimli olacaktır.

Bu projenin aramızda sadece 40 mil olan Türkiye'yle borularla bağlanması çok daha gerçekçidir. Önümüzdeki yıllarda bu da olacaktır ve karşımıza bambaşka bir Kıbrıs çıkacaktır."