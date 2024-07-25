KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB komisyonu tarafından kurulan birliğin onursal başkanı oldu

DMW Onursal Başkanlık takdim töreni, DMW Başkanı Ferhat Bozçelik, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DMW Onursal Üyesi ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, KKTC devlet görevlileri ve DMW üyelerinin katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleşti.

DMW Başkanı Ferhat Bozçelik ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği "Onursal Başkanlık Beratı"nı sundu.

Törende konuşan DMW Başkanı Ferhat Bozçelik, "Avrupa'da KKTC'yi tanınırlığını ve bilinirliğini daha yakinen anlatabilmek için Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın ailemize katılımı çok önemliydi. Böylelikle Avrupa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizi daha iyi anlatabileceğiz. KKTC'nin hak ettiği yere ulaşmasında vesile olmak bize onurdur" dedi.

Daha sonra konuşan DMW Onursal Üyesi ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise, "Çağımız ileri demokrasi çağıdır. İleri demokrasi çağında DMW çok önemli bir rol üstlenmiştir. Birliğimizin ve KKTC'nin hak ettiği yere gelmesi için hep beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.

DMW Onursal Başkanlığı'na seçilen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, KKTC'nin uluslararası tanınmasında DMW'nin önemine değinerek, "10 yıldan beri DMW'nin KKTC'ye verdiği desteklerin farkındayız. Şimdi hep birlikte daha da güçlü yol alabileceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'mizin de desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2000 yılında Almanya'da kurulan ve Türkiye'de faaliyetlerine 2010 yılında başlayan DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği, küresel anlamda yaptığı diplomatik ve ekonomik çalışmalarla devletler arasında iş birliğinin artmasına, ticari ve yatırım etkileşiminin gelişmesine ve insan haklarının uygulanmasına katkılar sağlamaktadır.

Avrupa Birliği'ne aday ülkelerin adaylık süreçlerinin optimal şekilde yürütülmesinde gereken desteği sunmakta ve bu ülkelerde bulunan iş dünyasının Avrupa Birliği ekonomisine kolay entegre olması için uluslararası çapta ekonomi ve yatırım zirveleri düzenlemektedir.

DMW, Türkiye'deki ofisinin kuruluşunu takip eden yıllarda KKTC ile ilgili konulara da odaklanmış ve günümüze kadar geçen sürede KKTC'nin tanınması ve Ada'da iki devletli çözümün hayata geçmesi için kararlı desteğini sürdürmüştür.

DMW'nin girişimleriyle 2017 yılında Polonya'da KKTC Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Avrupa Birliği yetkilileri arasında toplantılar düzenlenmişti. O tarihlerde gerçekleştirilen bu toplantılar KKTC'nin tanınması için önemli bir adım niteliğindeydi.