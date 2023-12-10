İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2023 Pazar / 28 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: AB ve BM'nin insan haklarından söz etmesi kabul edilemez
Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: AB ve BM'nin insan haklarından söz etmesi kabul edilemez

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze'deki duruma da değinerek, 'Gazze'de bugün yaşanan insanlık dışı olaylara ve on binlerce sivilin katledilmesine seyirci kalan AB ve BM'nin insan haklarından söz etmesi kabul edilemez bir davranıştır.' ifadesini kullandı.

AA10 Aralık 2023 Pazar 18:42 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: AB ve BM'nin insan haklarından söz etmesi kabul edilemez
ABONE OL

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tatar, "1948 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilmesi ile her yıl kutlanan bu önemli gün, insan haklarına ve evrensel değerlere dikkati çekmek, insan hakları ihlalleriyle mücadele etmek ve insan hakları konusundaki farkındalığı artırmak amacı taşımaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"İnsan haklarına saygı ve değer verilmesi gerektiğini vurgulamak için ilan edilen bu önemli günde BM'ye, Kıbrıs'ta iki halk olduğunu ve insan hakları dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının da en az Kıbrıs Rum halkı kadar Kıbrıs adasında söz sahibi olduğunu hatırlatmak isterim.

Kıbrıs Türk halkının 1963 yılında katliamlarla başlayan devlet yapısının dışına itilme ve 1974 sonrasında yaşamış olduğu izolasyonlar kabul edilemez. İnsan haklarının, BM ve Avrupa Birliği'nde (AB) bu kadar öne çıkarılmasına rağmen Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk halkının yaşamış olduğu ambargolar ve zoraki olarak federasyon yapısının kabul ettirilmeye çalışılması insan haklarına aykırı davranışlardır."

Tatar, Gazze'deki duruma da değinerek, "Gazze'de bugün yaşanan insanlık dışı olaylara ve on binlerce sivilin katledilmesine seyirci kalan AB ve BM'nin insan haklarından söz etmesi kabul edilemez bir davranıştır." ifadelerini kullandı.

  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar
  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
  • Tatar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.