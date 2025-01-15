İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2025 Çarşamba / 16 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4907
  • EURO
    36,6071
  • ALTIN
    3065.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Göktaş'ı kabul etti
Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Göktaş'ı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı kabul etti.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 14:57 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Göktaş'ı kabul etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Tatar, bazı temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde ağırladı.

Kabulde Bakan Göktaş'a, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu eşlik ederken Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, aile değerleri ve yaşamına önem verdiklerini belirterek engellilere, yaşlılara ve çocuklara sahip çıkma ve koruma adına Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür etti.

Bu çağda aile değerlerini korumanın zorluğuna dikkati çeken Tatar, aile değerlerinin yaşatılması için daha fazla çaba harcanması gerektiğini söyledi.

Bakan Göktaş ise KKTC'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek KKTC'ye yönelik ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Göktaş, 2025 yılının Aile Yılı ilan edildiğini anımsatarak KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile KKTC'nin bundan istifade edebilmesi amacıyla istişarelerde bulunduklarını aktardı.

KKTC'deki temasları çerçevesinde Sevgi Evi açılışına katılacağını dile getiren Göktaş, devlete emanet edilen çocukları korumanın önemini vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.