KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Metehan Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

AA 04 Haziran 2021 Cuma 13:35 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 13:36

Tatar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Köle'den bilgi aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı, Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis arasında varılan uzlaşı sonucu bu sabah geçişlere açıldı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, geçişler sırasında son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesinin zorunlu olduğunu açıklamıştı.



Metehan Sınır Kapısı'ndan 00.00'dan 10.00'a kadar 917 çıkış, 312 giriş yapıldığı bildirildi.

- TATAR, KURALLARA UYMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Tatar, Metehan Sınır Kapısı'nda yaptığı konuşmada, salgının bitmediğini; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Tatar; polis, gümrük ve sağlık çalışanları ile Sağlık Teknik Komitesi ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek sürecin iyi yönetildiğini söyledi.

Her zaman barıştan yana olduklarını belirten Tatar, sınır kapılarının açılması ve temasların devam etmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Tatar, sınır kapılarının açılmasının esnafa ve ekonomiye yarar sağlayacağını belirtti.

