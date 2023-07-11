KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin kolektif savunma mekanizmalarındaki gücüne vurgu yaptı

Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

KKTC'nin ana vatan Türkiye'nin desteğiyle varlığını ve bekasını sürdürdüğünü belirten Tatar, milli mücadele yürüttüklerine, KKTC halkının geçmişte ödediği bedellere, soykırımlara ve yaşadığı göçlere dikkati çekti.

Tatar, 1960'taki anlaşmanın Türkiye'nin KKTC'nin kurucu ortağı olması yönünde önemini vurgulayarak, Türkiye'nin iki tarafın gayretleriyle garantör ülke olarak tek başına müdahale hakkı bulunduğunu ve bunu 20 Temmuz 1974'te kullandığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl New York'ta KKTC'ye uygulanan izolasyon ve ambargoların kaldırılması ve artık KKTC'nin tanınmasına ilişkin yaptığı konuşmasını anımsatan Tatar, Özbekistan'da düzenlenen zirvede KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) anayasal adıyla gözlemci üye olarak katılmasının ülkesinin gücüne güç kattığını ifade etti.

- "DOĞU AKDENİZ'DEKİ TÜRK DEVLETİ"



Tatar, KKTC'nin Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olduğuna dikkati çekerek, "Burada Mavi Vatan'da hakkımızı, hukukumuzu, buradaki birtakım ciddi zenginlikleri gerek doğal kaynaklar gerek hava sahası, gerek Mavi Vatan'daki diğer boyutlarıyla değişen konjonktür, jeostratejik ve jeopolitik gelişmelerle KKTC'nin bu statüsünün daha da yükseldiğini görüyoruz." dedi.

KKTC'deki turizm sektörüne, yükseköğrenimle gelen öğrenci akışına ve sanayi bölgelerine değinen Tatar, asrın projesi olarak adlandırdıkları Anadolu'dan aktarılan suyla tarımsal faaliyetlerde de birtakım gelişmeler yaşandığını, buna bağlı olarak iletişim ve hizmet sektöründeki gelişmelerle yeni bir döneme girdiklerini kaydetti.

Tatar, istikrarın önemini vurgulayarak, kendisinin cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'nin desteğiyle Kıbrıs'taki egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı yeni siyasete dikkati çekti.

Tanınmadan önce geçmişte olduğu gibi hiçbir netice vermeyen federal temelli bir çözüm için tekrar müzakere masasına oturup zaman kaybetmeye gerek olmadığını vurgulayan Tatar, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zemininde bir teyit gelmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bir karar alması durumunda müzakerelere devam edilebileceğini söyledi.

Tatar, Rumların hiçbir zaman Türkleri eşit görmediklerini, egemen kabul etmeyeceklerini ve federal çatı altında azınlık durumunda bırakmak istediklerini belirterek, "Türkiye'nin garantörlük haklarının modası geçtiği için AB mekanizmaları, bunların garantörü olacak. Güvenlik mekanizmalarını sürdürebilecek ve Türk askeri adadan çekilecek. Böyle bir durumda sonumuz gelir, Türkiye'yi de bu bölgeden dışlarlar." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE'NİN KOLEKTİF SAVUNMADAKİ ÖNEMİ"



Cumhurbaşkanı Tatar, Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO toplantısına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin kolektif anlamda savunma mekanizmalarındaki önemi, değeri, gücü ve bu bölgenin en büyük ve güçlü ülkesi olarak, İskenderun'dan Ege adalarına kadar, 2 bin kilometreden daha uzun sahil şeridi olarak, Kıbrıs adasından 40 mil uzaklıkta, Yunanistan buradan 900 mil uzaklıkta. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi güvenlik meseleleri, bölgedeki değişen konjonktür, jeostratejik ve jeopolitik ciddi gelişmelere bağlı olarak, KKTC'nin statüsünün artmasıyla, bu bölgedeki çeşitli mekanizmalarla artık bizim ulusal güvenliğimiz, geleceğimiz, milli çıkarlarımız Türkiye ile birlikte, bu bölgedeki varlığımızı ayrı bir devlet ve egemen bir halk olarak sürdürmekten geçtiğini belirtiyorum."

Kurtulmuş'a ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptığı için teşekkür eden Tatar, "İlk yüzyılını tamamlamış Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin, ikinci yüzyılında, 'Türkiye Yüzyılı'nda sizlerin başarılarının KKTC'ye yansımasıyla buradaki halkın refahının ve daha müreffeh bir gelecek yakalamak için birlikte yeni projeler ve milli siyaseti, bekamız için sürdürmek fevkalade önemli." dedi.