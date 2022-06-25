KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye teşekkür

Tatar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. En erken zamanda yeni fidanların ekilmesi için çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, Türkiye'den KKTC'ye 1 milyon fidan gönderileceğinin müjdesini vererek "KKTC'de yangından etkilenen bölgeleri yeniden ağaçlandırmak için Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın talimatlarıyla 1 milyon fidanla destek veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz, KKTC'li muhatapları ile gerekli çalışmaları hemen başlatacaklardır." paylaşımını yapmıştı.

KKTC'de Gazimağusa'ya bağlı Mersinlik bölgesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangını, dün gece yarısı başlayan sağanakla sona ermişti.

Yangın Mersinlik, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy köylerini kapsayan yaklaşık 20 bin dönümlük alanda etkili olmuştu.

- TÜRKİYE'DEN YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Yangın söndürme çalışmalarına destek için başta Türkiye olmak üzere, Kıbrıs Rum kesimi, Birleşmiş Milletler, İngiliz Üsler Bölgesi ve İsrail'den de destek gelmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC ziyareti sırasında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve diğer yetkililerle yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunmuş ve yetkililerden bilgi almıştı.

Havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alınan alevler, şiddetli rüzgarla parlayarak yeni yangınlara yol açmış, yangın kontrol altına alınamamıştı.