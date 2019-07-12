KKTC ile koordinasyonu Oktay yürütecek 

Başkan Erdoğan, Resmi Gazete’de 6 Temmuz’da “Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu” genelgesi yayımlamıştı. Genelgede, “KKTC ile ilişkilerin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecek. KKTC’nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla Türkiye’den KKTC’ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlaması ve koordinasyonunu sağlamak maksadıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam bünyesinde, ‘Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü’ oluşturulacak” ifadesi yer almıştı.