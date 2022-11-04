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Politika

KKTC Meclis Başkanı Töre: Barış sözcüğü arkasına saklanıp da bizi tuşa getiremezler

Ankara Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre'ye, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkılarından dolayı 'Ankara Üniversitesi Dostluk Payesi Beratı' verdi.

AA4 Kasım 2022 Cuma 13:10 - Güncelleme:
KKTC Meclis Başkanı Töre: Barış sözcüğü arkasına saklanıp da bizi tuşa getiremezler
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Senato Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Töre, Ankara Üniversitesinin dostluk payesi beratı takdiminden büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının, Türkiye'nin desteğiyle yıllardır sürdürdüğü mücadeleyi ve KKTC'nin kuruluş sürecini anlatan Töre, KKTC'nin Türk askerinin Ada'dan çekilmesini, garantilerin sonlandırılmasını katiyen kabul etmeyeceğini vurguladı.

Töre, şöyle konuştu:

"KKTC'nin sonlanmasını kabul etmeyiz. Barış böyle sağlanacaksa bu bir barış değildir. Barış sözcüğü arkasına saklanıp da bizi tuşa getiremezler. Artık biz de uyandık. Biz iyi niyetle kendilerine birçok konuda uluslararası anlaşma modellerinde 'anlaşalım' dedik, 'evet' dedik ama hepsine Rumlar 'hayır' dediler. Biz de Allah'a şükür zaman kazandık ve şimdi geldiğimiz noktada artık iki eşit egemen devlet var Kıbrıs'ta. İki devlet var, iki devletten başka bir şeyi kabul etmiyoruz."

- "DAİMA KIBRIS TÜRKÜ İLE BERABERİZ"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da daima Kıbrıs Türkü ile beraber olduklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş döneminde güçlenen bağları yeniden canlandırmak ve birlikteliğin daha güçlü boyutlara ulaşması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Konuşmasının ardından Ünüvar, Töre'ye "Ankara Üniversitesi Dostluk Payesi Beratı"nı takdim etti. Töre, törenin ardından şeref defterini imzaladı.

Programa, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve beraberindeki heyet de katıldı.

  • Zorlu Töre
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