KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu: Türkiye'de yaşayan kardeşlerimizin Kuzey Kıbrıs'a gelmeleri en büyük arzumuz

Antalya'da temaslarını sürdüren Ataoğlu, Belek Turizm Yatırımcıları Birliğini (BETUYAB) ziyaret ederek, İcra Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu'ndan bilgi aldı.

Dinler bahçesini gezerek, birliğin altyapı çalışmalarını inceleyen Ataoğlu, KKTC'nin önde gelen sektörlerinden birinin turizm olduğunu ifade etti.

Turizmin gelişmesi için BETUYAB'ın çalışmalarını örnek almak istediklerini belirten Ataoğlu, birlik ve beraberlik içinde turizme yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Kıbrıs'ta turizmin gelişmesi sürecinde Türkiye'nin turizm modelinden faydalandıklarını vurgulayan Ataoğlu, "Kıbrıs'ta yeni açılacak havalimanı ile birlikte uçak fiyatlarının düşmesini ve Türkiye'den daha fazla kardeşimizin gelmesini arzu ediyoruz. Elbette ki Kuzey Kıbrıs'taki turizmin gelişmesi için BETUYAB ile işbirliği içerisinde olacağız." diye konuştu.

KKTC'de Maraş'ın kademeli açılım sürecine de değinen Ataoğlu, Maraş'ta özellikle gezinti noktalarının ve sahilin açılmasına olanak verdikten sonra bölgeye ilginin arttığını söyledi.

Turizmin öneminden bahseden Ataoğlu, "Maraş bizim için oldukça önemli bir nokta. Dünyanın her yerinden Maraş'ı görebilmek için geliyorlar, bu da turist sayılarının artmasını sağladı. Şu anda açılan ve bundan sonraki süreçte yapılacak olan çalışmaları hep birlikte izleyeceğiz. Turizmimize de çok ciddi katma değer sağlayacak." ifadesini kullandı.

Kavaloğlu da Bakan Ataoğlu'nu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Birliğin model çalışmalarını paylaştıklarını sözlerine ekledi.