Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türki Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte resmi öğle yemeğine geçti. Yemekte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.

DUYULANDIRAN HEDİYE

Daha sonra Kıbrıs'ta yaşayan Türkmen asıllı Maysa Şahin, yeğeni Atajan Hemrayev'in 388 adet çivi ve 7 bin 300 metre telle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın portresini işlediği filografi tabloyu Erdoğan'a hediye etti.

