25 Ağustos 2020 Salı 19:32 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 19:35

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı harekatı ve Kıbrıs Barış harekatı savaştır" açıklamalarına vatandaşlardan tepki geldi.

Akıncı "Barış Pınarı Harekatı bir savaştır, adı her ne kadar Kıbrıs Barış Harekatı da olsa o da bir savaştı" açıklaması vatandaşlardan tepki aldı. Türkiye'nin Akıncı'ya karşı bir tavır almasını isteyen halk, Mustafa Akıncı ile şahsi olarak tüm ilişkilerin durdurulmasını istedi.

KKTC'de yapılan bir ankette Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamaların ardından vatandaşların yüzde 53,1'i "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Akıncı'ya net tavır almalı ve şahsıyla olan tüm ilişkileri durdurmalı" dedi.