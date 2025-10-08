İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7197
  • EURO
    48,5529
  • ALTIN
    5411.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • KKTC'den 2 devletli çözüm hamlesi! Rumların kelime oyunları artık son bulacak
Politika

KKTC'den 2 devletli çözüm hamlesi! Rumların kelime oyunları artık son bulacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, 'Kıbrıs Sorununa 2 Devletli Çözüm' konulu öneriyi kabul ederek, oylanmak üzere Genel Kurula sevk etti.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 12:55 - Güncelleme:
KKTC'den 2 devletli çözüm hamlesi! Rumların kelime oyunları artık son bulacak
ABONE OL

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, iktidardaki koalisyon ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu tarafından verilen ve Kıbrıs meselesinde 2 devletli çözümü esas alan karar önerisini üçüncü kez görüşerek kabul etti.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, yaptığı açıklamada, karar önerisinin oy çokluğu ile kabul edildiğini ve oylanmak üzere Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Önerinin, önümüzdeki hafta olağanüstü genel kurul toplantısında oylanması bekleniyor.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle öneriye sıcak bakmıyor.

"Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm" konulu öneri, Kıbrıs Türk tarafının yalnızca iki devletli çözüm modelini benimsediğini ve federasyon ile diğer çözüm seçeneklerini artık gündeminden çıkardığını teyit ediyor.

6 maddeden oluşan öneride, şu ifadeler yer alıyor:

"Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle gelinen bugünkü noktada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası görünürlüğünü ve tanınma sürecini engellemeyi amaçlayan tüketilmiş federal çözüm arayışlarına şu veya bu kelime oyunları ile dönülmesine asla onay verilmeyecektir. Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet vardır. Çözüm, bu gerçekler temelinde olmalıdır. Kalıcı ve yaşayabilir olması açısından da 'İki Devletli' çözüm siyaseti en gerçekçi ve ayakları yere basan yaklaşımdır. Kıbrıs Türk halkının meşru temsilcisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, 'İki Devletli' çözüm siyasetini desteklemektedir."

  • KKTC
  • 2 devletli çözüm
  • Rum

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.