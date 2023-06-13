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Politika

KKTC'den Bakü'ye uçuş ne anlama geliyor? Başkan Erdoğan sinyali verdi: Doğru yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüşme öncesi bir muhabirin, 'KKTC'den Bakü'ye uçuş tanınma mesajı mı?' sorusuna, 'Doğru yorumlar, hayırlı olsun' dedi.

13 Haziran 2023 Salı 12:04 - Güncelleme:
KKTC'den Bakü'ye uçuş ne anlama geliyor? Başkan Erdoğan sinyali verdi: Doğru yorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Azerbaycan'a ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.

Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

Tören sonunda heyetlerin takdiminin ardından iki lider, baş başa görüşmeye geçti.

Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme de gerçekleştirilecek.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni dönemde atılacak adımlar değerlendirileceği görüşmede, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

KKTC'DEN BAKÜ'YE UÇUŞ TANINMA MESAJI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyaretine ilişkin KKTC'nin tanınması açısından önemli mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüşme öncesi CNN TÜRK muhabirinin, "KKTC'den Bakü'ye uçuş tanınma mesajı mı?" sorusuna, "Doğru yorumlar, hayırlı olsun" dedi.

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