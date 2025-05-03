KKTC'ye yeni yönetim merkezi! Başkan Erdoğan: Türkiye, ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi Açılış Töreni'ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu anlamlı tören vesilesiyle bugün bir kez daha KKTC'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu tarihi ana tanıklık eden siz kıymetli kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hep birlikte büyük bir coşku ve heyecan içerisindeyiz. Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. Bugün burada sıradan bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda irademizi, hürriyet sevdamızı da ilan ediyoruz.

İlk etapta cumhurbaşkanlığı binası ile cumhuriyet meclisinin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artan itibarına yakışan eseri Lefkoşa'ya kazandırmış olacağız. Cumhuriyet yerleşesi Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. İstiklal ve istikbal mücadelemizi daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya bu bereketli topraklara nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır.

Sevginiz, ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dün olduğu gibi ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum.