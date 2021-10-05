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Politika

''KKTC'yi tanıyabiliriz'' sözü rahatsız etti: İki ülke Doğu Akdeniz'de birleşti

Rus profesör Dugin'in 'Rusya, KKTC'yi meşru devlet olarak tanıyabilir' ifadesi Yunan medyasının tepkisini çekti. Yunan basını, Rusya ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de birleştiğini söyledi.

star.com.tr5 Ekim 2021 Salı 02:57 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 02:57
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı ve Rusya'nın dış politikasına yön veren teorisyenlerden Prof. Dr. Aleksandr Dugin'in açıklamaları Yunanistan'da ses getirdi.

Soçi'de en ciddi ihtilafın Kırım konusunda yaşandığını kaydeden Dugin "Rusya'nın bu konuda taviz verme ihtimali yok. Kırım'ı kendi toprağı olarak görüyor. Bizim Ukrayna ile olan ilişkimiz tıpkı Türkiye'nin Yunanistan ile olan sorunlarına benziyor. Bizim Türk-Yunan konusuna karışmadığımız gibi Türkiye'nin de Ukrayna ile olan tartışmalarda taraf olmaması gerekiyor. Şayet Türkiye, Kırım konusunda iddiasından vazgeçerse Rusya da KKTC'yi meşru devlet olarak tanır" şeklinde görüş bildirdi.

Dugin'in "Rusya, KKTC'yi meşru devlet olarak tanıyabilir" ifadesi Yunan medyasının tepkisini çekti. Yunan basını, Rusya ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de birleştiğini söyledi.

star.com.tr

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