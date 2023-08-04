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Politika

Koalisyonun küçük ortağında istifa depremi!

Sıfır katkı ile CHP listelerinden meclise giren ve seçmeninden eleştiri alan DEVA Partisi'nin Kırıkkale İl Başkanı, il yönetimi ve 6 ilçe başkanı görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 10:36 - Güncelleme:
Koalisyonun küçük ortağında istifa depremi!
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İl Başkanı İsmail Oğuz Karakuş, yazılı açıklamasında, 3 yıldır DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı olarak görev yaptığını belirtti.

Yol arkadaşlarıyla büyük emekler ve fedakarlıklarla bugüne kadar yürüttükleri DEVA Partisi Kırıkkale İl Teşkilatı'ndaki görevleri ve partilerinden istifa etme kararı aldıklarını aktaran Karakuş, şunları kaydetti:

"Aldığımız bu karardaki en büyük etken, yaklaşan yerel seçimlerle birlikte memleketimize daha iyi hizmet edebilme arzusu olmuştur. Büyük özenle hazırlamış olduğumuz il binamızı gelecek yeni yönetime devredeceğiz. Göreve gelecek yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz."

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