22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hüda Kaya ile avukatı video konferans aracılığıyla katılırken, sanıklar Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar ise duruşmada hazır bulunmadı.

MHP Lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha seçilmelidir Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi.

Tanık S.Y, 6-8 Ekim olayları sırasında da Muş'ta ikamet ettiğini, sanık Hüda Kaya'nın o dönem bir grupla parti çalışmaları kapsamında Muş'a geldiğini anlattı.

Olaylar başlamadan birkaç gün önce Kaya'nın basın açıklaması yaptığını aktaran S.Y, "Milletvekilleriyle geldi, kısa süreli bir yürüyüş oldu ardından basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına kadar bir olay yaşamadık. Sonraki günlerde olaylar çıktı" diye konuştu.

İtirafçı anlattı, HTS ele verdi! Adaylık öncesi PKK'ya sadakat yemini Görüşü sorulan savcı, kurumlardan istenen HTS analiz raporunun beklenilmesine, Kaya hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Firari sanık Garo Paylan'ın avukatı da söz alarak, müvekkilinin o dönem hiçbir şiddet çağrısı yapmadığını, hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını istedi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Kaya hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına, firari sanıklar hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenilmesine hükmederek, duruşmayı 7 Ocak 2025'e erteledi.

TERÖR EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE ÇAĞRILAR YAPILMIŞTI

İddianamede, 6-8 Ekim 2014'te ülke genelindeki eylemlerde terör örgütü PKK/KCK yöneticileri, örgüte bağlı yapılanmalar, HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca, halkın sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirilmesi yönünde çağrılar yapıldığı belirtildi.

Doğu ve güneydoğu başta olmak üzere 35 ildeki olaylarda, 37 kişinin öldürüldüğü, 29 kişinin öldürülmeye teşebbüs edildiği belirtilen iddianamede, ayrıca çok sayıda yaralama, mala zarar verme, alıkoyma, hırsızlık, yağma, iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, Türk bayrağını yakma ve Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlendiği bildirildi.

Parti içinden çok sert 'DEM' tepkisi İddianamede, olayların gerçekleştiği tarihte milletvekili olan Kaya, Pekgözegü ve Paylan ile 27. dönem milletvekilleri Kurtulan ve Dundar'ın, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçlardan yargılanan 108 sanıkla 6-8 Ekim olaylarının başlatılıp, gerçekleştirilmesi konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları öne sürüldü.

Sanıklar, Yasin Börü ve arkadaşlarının da arasında bulunduğu 37 kişiye yönelik öldürme ile devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak suçlarından 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra atılı diğer suçlardan da çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanıyor.