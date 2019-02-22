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Kocamaz DP’den de olamaz

İP’ten Mersin adayı olamayan Kocamaz’ın DP’den adaylık formülü de suya düştü. YSK’nın 2004’te ‘Zamanında teslim edilmeyen parti listesinde adı olanlar, başka partiden aday olamaz’ kararıyla hülle adaya geçit vermediği ortaya çıktı.

  • ŞERİFE GÜZEL
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İP’in listeleri zamanında İl Seçim Kurulu’na teslim edememesi üzerine adaylık başvurusunu yapamayan Burhanettin Kocamaz, apar topar yapılan görüşmelerin ardından İP’ten ayrılıp DP’ye kaydoldu. Ve dün sabah itibariyle de DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, Kocamaz’ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayları olduğunu açıkladı. Kocamaz’ın adaylık başvurusuyla ilgili karar, Mersin İl Seçim Kurulu’nda ve itiraz olması durumunda da Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) incelenecek. Ancak, Kocamaz’ın vize alabilmesi için YSK’nın, karar değiştirip, geçmiş kararını inkar eden yeni bir karara imza atması gerekiyor. 

AYNISI MARDİN’DE YAŞANDI 

YSK’nın, benzeri bir durumla ilgili kendisine yapılan başvuru üzerine Kocamaz’a ‘kötü haber’ nitelikli bir karara imza attığı ortaya çıktı. 2004 yılında Mardin Merkez İlçe Seçim Kurulu başkanlığı ‘herhangi bir siyasi partinin aday listelerinde belirtilen adaylıkların başvuruları süre yönünden ret edilmiş ise bu listelerde adı geçen adayların başka bir partinin herhangi bir nedenle boşalmış bulunan birimler için başvuruda bulunup bulunamayacaklarını’ sorup, YSK’dan görüş bildirmesini istedi. 

BAŞKA LİSTE MÜMKÜN DEĞİL 

YSK, Mardin İlçe Seçim Kurulu’nun başvurusu üzerine verdiği 469 No’lu kararda şu ifadelere yer verdi: Siyasi partiler seçim takvimine bağlı olarak aday listelerini ve ilgili evraklarını ilgili ilçe seçim kuruluna öngörülen sürede vermeleri gerekirken, bu süreden sonra verilen aday listeleri, ilgili ilçe seçim kurulunca süre yönünden reddedilmiş ise listede yer alan kişiler, Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. Maddesine göre başka bir partiden aday gösterilmesi mümkün değildir. 

KARAR OYBİRLİĞİYLE 

YSK, 3 Mart 2004 tarihinde verdiği kararın devamında “Bir siyasi partinin süresinde verilmediği için kabul edilmeyen aday listesinde yer alan kişilerin başka bir siyasi partinin herhangi bir nedenle boşalmış bulunan yerler için aday gösterilmesinin mümkün olmadığına, Karar örneğinin, Mardin Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına karar verilmiştir” denilerek, oy birliğiyle karar verildiği ortaya kondu. 

YSK, 2004  yılında Mardin’den yapılan bir başvuruyu değerlendirmiş ve bir partinin adayı başka bir partiden aday olamaz kararı almıştı. 

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