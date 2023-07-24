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Politika

Koltuk savaşında yeni perde... Kerimoğlu: İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum

Geçtiğimiz gün Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile İmamoğlu'nun birbirlerine hakaretler savurarak tartıştığı ortaya çıkmıştı. Konu hakkında katıldığı programda açıklamalarda bulunan Kerimoğlu, 'Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı, yabancı dil hakimiyeti de var.' diye konuştu. İmamoğlu'nun 'sokağa çıkamıyor' diyerek hedef aldığı Kerimoğlu sözlerinin devamında, 'İBB'nin yapması gereken İstanbul Caddesi'nin dört yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum' dedi.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 23:46 - Güncelleme:
Koltuk savaşında yeni perde... Kerimoğlu: İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum
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Cumhuriyet Halk Partisi, hezimetle sonuçlanan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler sonrası tam anlamıyla kaynıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen ve bu doğrultuda gizli toplantılar yaptığı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı. Bu toplantıda İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında sert bir tartışma yaşandı.

HAKARETLER HAVADA UÇUŞMUŞTU

Bülent Kerimoğlu, "Sizi koltuğa genel başkanımız oturttu. Siz seçimi tek başınıza kazanmadınız. Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır. Seçim kampanyasında 'ben cumhurbaşkanı adayı değilim' demeyenler suçludur. Önseçim yapılmasını istiyorum. Eğer önseçim yapılırsa İBB Başkanlığına adayım." sözleriyle İmamoğlu'na yüklendi.

İmamoğlu ise "Böyle üslup olmaz. Bana hitaben konuşamazsın. En az dört kez hakaret ettin. Aynen iade ediyorum Ahlaksız sensin. Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun gelmiş burada konuşuyorsun." şeklinde yanıt verdi.

"EKREM BEY PR'DA ÇOK BAŞARILI"

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu ile arasında yaşananlara ilişkin katıldığı TV 100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Kendisine yöneltilen "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buluyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Kerimoğlu, "Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı, yabancı dil hakimiyeti de var." diye konuştu.

  • imamoğlu
  • Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu

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