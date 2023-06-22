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Politika

Koltuk savaşlarında yeni perde: Öztrak, İmamoğlu'nu sert dille yalanladı

28 Mayıs seçimlerinin hemen ardından CHP yöneticileri adeta birbirlerine savaş açtı. İmamoğlu'nun sürekli olarak değişim çağrılarına karşılık olarak genel merkezde toplantı yapan CHP'nin 81 il başkanı ortak bildiri yayınlayarak Kılıçdaroğlu'na arka çıktı. İl başkanlarının söz konusu bildirisinin sadece 4 başkan tarafından kabul edilip yayınlandığını iddia eden İmamoğlu'na cevap ise Parti Sözcüsü Öztrak'tan geldi. Öztrak, 'Burada da bir dört kişilik bir redaksiyon komitesi kurulmuş ve bir metin hazırlanmış. 81 il başkanımız bu metni defalarca müzakere etmiştir. Ardından bunu ortak bir mutabakat metni haline getirmişler ve imzalamışlar. CHP'nin hiçbir il başkanı mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz.' dedi.

22 Haziran 2023 Perşembe 18:58 - Güncelleme:
Koltuk savaşlarında yeni perde: Öztrak, İmamoğlu'nu sert dille yalanladı
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Seçimlerin ardından CHP'de koltuk kavgası devam ederken, partinin genel merkezinde kritik bir toplantı yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 81 il başkanıyla görüştü. Kritik toplantı sonrası 81 il başkanı ortak açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'na arka çıktı.

Ekrem İmamoğlu da 81 il başkanının bu bildirisi sonrası sert tepki gösterdi. İmamoğlu, '81 il başkanının aynı fikirde olduğunu düşünmüyorum. Açıklama dört il başkanına ait' dedi.

ÖZTRAK'TAN İMAMOĞLU'NA YALANLAMA

İmamoğlu'nun bu açıklamalarını yalanlayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Burada bir yanlış bilgi edinme var. Çünkü bütün toplantılarda olduğu gibi sonuç bildirgesini hazırlamak üzerine bir redaksiyon komitesi kurulur. Burada da bir dört kişilik bir redaksiyon komitesi kurulmuş ve bu komite bir metin hazırlamış. 81 il başkanımız bu metni defalarca müzakere etmiştir. Ardından bunu ortak bir mutabakat metni haline getirmişler ve imzalamışlar. CHP'nin hiçbir il başkanı mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz. " ifadelerini kullandı.

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