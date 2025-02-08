Komisyon çalışmalarını bir ay daha uzatmayı planlıyor

Aydoğdu, AA muhabirine komisyon çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çocuklarla ilgili çok özel tedbirler alınması gerektiğini bildiren Aydoğdu, Türkiye'de son 20 yılda bu konuda çok ciddi mesafeler alındığına dikkati çekti.

Türkiye'de çocuklara yönelik şiddet ve istismara karşı toplumsal duyarlılığının ciddi bir seviyede olduğunu vurgulayan Aydoğdu, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin çocuklara yönelik hassasiyeti iyice tetiklediğini, infiale neden olan duruma TBMM'nin de duyarsız kalmadığını, bütün parti gruplarının önergesiyle bir araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlattı.

TBMM'nin araştırma komisyonlarının birinci görevinin, yasal düzenlemeler dahil olmak üzere o konudaki her şeyi güncellemek olduğunu aktaran Aydoğdu, "Biz de öyle bir bakış açısıyla çalışıyoruz. Bu konuda eksiğimiz nedir, hangi yasal düzenleme ne zaman yapıldı, hangi neticeler aldık, öyle kalsın mı, yoksa güncelleyelim mi? Hangi konuları gündemimize almalıyız? Komisyon olarak nihai amacımız, buradan bir düzenleme paketi, yasa teklifiymiş gibi onların hepsini içeren bir sonuç bildirisi çıksın. Bütün gayretimiz o yönde." diye konuştu.

Aydoğdu, bu konuda bir yasa teklifi paketinin de komisyonun hazırlayacağı rapor kapsamında yer alacağını söyledi.

Çocuğa yönelik şiddetle mücadeleye vurgu yapan Aydoğdu, yasal düzenlemelerden önce toplumsal iletişime yönelik çabada olunmasının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin konu üzerinde düşünmesi ve hareket etmelerinin önemine değindi.

- "KAMUOYU VİCDANI ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR"

Çocuğun korunması için anne, baba, komşu, sağlıkçı, öğretmen, devlet görevlileri ve çok sayıda kişiye görev düştüğüne işaret eden Aydoğdu, parlamentoların bir görevinin de toplumsal gerçekliğin güncellenmesi olduğunu ifade etti.



Aydoğdu, "Nasıl ki bir şeyin ters gitmesi bütün toplumun ihmaliyle oluyorsa, iyi gitmesi için de bütün toplumun, tarafların, görevlilerin o konuya sahip çıkması, destek olması, üzerine düşeni yapması gerekiyor. Kamuoyu vicdanı dediğimiz şey, hala çok iyi çalışır Türkiye'de." dedi.

Aydoğdu, bütün olumsuzluklara karşı 18 yaş altı risk gruplarının tespiti ve takibi konusunun önemine işaret ederek, bu konuda yeni ve kapsayıcı düzenlemelerin yapılmasının gerekliliğini ifade etti.

Vaka olmadan harekete geçilmesinin ve risk gruplarının tespit edilebilmesinin önemine değinen Aydoğdu, "Herhangi bir okulda rehberlik ya da hastanedeki Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM), risk gruplarını nasıl tespit edecek? O konuda cevaplamamız gereken sorular, düzenlememiz gereken yeni alanlar var gibi. Çok önemli gördüğüm bir husus." diye konuştu.

Aydoğdu, komisyon olarak bakanlıkların çocuklarla ilgili kurduğu birimlerin çalışmalarını inceleyeceklerini belirterek, bununla ilgili bazı ziyaretler yapacaklarını söyledi.

Komisyon olarak akademisyenleri de dinlediklerini hatırlatan Aydoğdu, "Türkiye'deki akademik düşünceyi hayatın içine sokmak çok önemli. Komisyonlarda ona çok önem veriyoruz. Onlar doğrudan sorunu görüyor, tespit ediyor, uygulayıcı, yasa yapıcı o sorunu nasıl çözebilir, çözümünde hangi yollardan gidilir. Bu akademiyle aramızdaki bakış açısı farkı." ifadelerini kullandı.

Aydoğdu, komisyonun çalışmalarını sürdürebilmek için 1 ay ek süre talep edeceklerini bildirdi.

- KOMİSYON HANGİ ÇALIŞMALARI YAPTI?

TBMM'de 26 Kasım'da çalışmalarına başlayan çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, toplantılarını 2,5 aydır sürdürüyor.

Akademisyenleri, dernek temsilcilerini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinleyen komisyon üyeleri, Diyarbakır'daki Narin Güran davasına gözlemci olarak katıldı, Diyarbakır'daki Çocuk İzlem Merkezi'ni de ziyaret etti.

Çocuğa şiddet ve istismar olaylarının nedenleri, istatistikleri ve çözüm önerilerinin tartışıldığı komisyonun, çalışmalarını tamamlaması için 1 ay süresi bulunurken, 1 ay ek süre istemesi öngörülüyor.