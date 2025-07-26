CHP, Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' hedefi için kurulacak komisyona üye verme konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. CHP Genel Başkanı Özel'in komisyona dair "Şartsız destek vermeyeceğiz" çıkışı ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın üye için yolsuzluktan tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılması gerektiği iması geri adım olarak yorumlandı. Bu yaklaşım "Komisyonu ilk biz önerdik" iddiasında bulunan CHP'nin tutarsızlığını bir kez daha ortaya koydu.

Meclis'te "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında kurulacak komisyonda 10 üye ile temsil edilecek CHP, yolsuzluk soruşturmalarını bahane ederek çark etme sinyalleri vermeye başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in komisyona dair "Şartsız destek vermeyeceğiz" çıkışı sonrasında, parti sözcülerinden gelen açıklamalar parti içinde "Özel ipe un seriyor" değerlendirmelerini güçlendirdi.

Yolsuzluk soruşturmasından tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durumunu gerekçe gösteren CHP yönetimi, ana muhalefetin komisyondaki temsilini ve temsile karşılık yapılacak yasal düzenlemeleri şarta bağlama işaretleri veriyor.

ÖZEL'İN TUTUMU TUTARSIZ

İmamoğlu'nun Ankara'daki en sadık destekçisi olarak tanımlanan CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, komisyonda yer almaları karşılığında yolsuzluk soruşturmalarından tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılması gerektiği imasında bulundu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Özel ve Günaydın'ın açıklamalarını değerlendiren parti içi muhalefetin önde gelen isimleri, "Özel bizzat kendisinin ortaya attığı ve 'İlk biz ifade ettik' diye övündüğü komisyon önerisini şartlı desteğe bağlayarak ipe un serme örneği sergiliyor." yorumunda bulundu.

Komisyon için İmamoğlu ve diğer tutuklu başkanların ilk etapta önerilemeyeceğini kaydeden parti içi muhalefet sözcüleri, Özel'in tutumunun tutarsızlık içerdiğini ifade ederek, DEM Parti tabanı ile CHP örgütü arasında bir sıkışıklık yaşandığını bildirdi.

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