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Politika

Komşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restini konuşuyor: Bir gece ansızın...

Ege'deki adaları silahlandırmaya başlayan komşu Yunanistan'a son kez uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Şaka yapmıyorum felaket olur' sözleri Atina'da büyük ses getirdi.

10 Haziran 2022 Cuma 07:47 - Güncelleme:
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Yunanistan'ın, Ege Denizi'nde provokasyonları devam ediyor...

Lozan ve Paris Antlaşmaları ile kurulan dengeleri bozan Yunanistan, silahlandırılmaması gereken adaları, uluslararası hukuku çiğneyerek askerlerle donattı.

Yunanistan'ın bu hareketlerine en büyük tepki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Ege'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı'nı izlemek için bölgeye gelen Erdoğan, dev tatbikat sonrası açıklamalarda bulundu.

"ŞAKA YAPMIYORUM UYARIYORUM!"

Yunanistan'ın adalarda silahlanma konusunda son bir kez daha uyardığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu uyarısı Yunan medyasında son dakika haberi olarak duyuruldu.

BİR GECE ANSIZIN...

Ülkedeki tüm medya kuruluşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini ise "Şaka yapmıyoruz, bir gece ansızın geleceğiz." ifadeleriyle yer verdi.

ABD VE AB'YE RAĞMEN...

Erdoğan'ın uyarı mesajını tatbikat üzerinden de gören Yunan medyası, "Türk tarafı, Yunanistan'ın yanında yer alan ve ABD ve AB'ye rağmen askeri tatbikatlarla ilerliyor." ifadelerini de öne çıkardı.

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