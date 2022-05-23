Komşuda bölücülük planı! ''Teröristler kimliğimizi yok etmek istiyor''

Muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki sözde nüfus sayımını AA muhabirine değerlendirdi.

Mustafa, YPG/PKK'nın "nüfus sayımı" adı altında Fırat'ın doğusundaki bölgelerde "fişleme" çalışması yürüttüğünü belirterek, örgütün bu adımının hiçbir yasal dayanağı bulunmadığını söyledi.

"YPG/PKK'nın sözde sayımı, ayrılıkçı amaçlarına, demografik yapıyı değiştirme planlarına ve zorbalık üzerine kurulmuş varlığına hizmet ediyor." diyen Mustafa, terör örgütünün elde edilecek verilerle Arap nüfusun hakimiyetindeki coğrafyada nüfus yapısını yeniden düzenlemek istediğini kaydetti.

- "YASA DIŞI VE HİÇBİR GEÇERLİLİĞİ YOK"

Mustafa, bölge halkının bu göstermelik sayımdan büyük endişe duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Terör örgütü daha önce de eğitim sistemini değiştirip bölge halkının kültürüne aykırı bir müfredatı dayatmıştı. Örgüt, işgalinde tuttuğu bölgelerde yerinden edilenlere ırkçılık uyguladı. Bölgeden göç ettirdiği sivillerin de mal varlıklarına el koydu. Bu sözde sayım terör örgütünün gerçek ırkçı yüzünü bir kez daha gösterdi. Ayrılıkçı örgüt, bölge halkının gerçek kimliğini yok etmek istiyor."

YPG/PKK'nın terör örgütü olduğunun ve bölge halkını temsil etmediğinin altını çizen Mustafa, "Terör örgütünün kendi mensuplarıyla başlattığı göstermelik sayım, yasa dışı ve hiçbir geçerliliği yok. Ayrılıkçı YPG/PKK'nın sözde nüfus sayımına karşıyız." şeklinde konuştu.

Mustafa, sözde sayım sırasında terör örgütünün, yerinden edilen kişiler ve geride bıraktıkları mal varlıkları hakkında da bilgi topladığını dile getirerek, "Sayım adı altında örgüt mensupları, bölgede bulunmayanların daha fazla mal varlıklarına el koyacak." ifadesini kullandı.

- FEDERASYON PLANI VE ULUSLARARASI YARDIMLARI ARTIRMAK İÇİN "NÜFUS SAYIMI"

YPG/PKK'lılar, 7 Mayıs'tan itibaren Haseke ilinde "nüfus sayımı" adını verdikleri bir tür "fişleme" çalışması başlattı. Terör örgütü, ilerleyen günlerde diğer bölgelerde de aynı işlemi yapacak.

Vatandaşların evlerine giden sivil giyimli YPG/PKK'lılar, hane sahiplerine dini ve etnik kökenleri, doğum yerleri, ikamet ettikleri adres, medeni ve eğitim durumları, yerinden edilip edilmedikleri, sağlık durumları ve meslekleri hakkında sorular soruyor. Örgüt mensuplarının, ailelerin ve yurt dışındaki yakınlarının geride bıraktığı mal varlıkları ve taşınmazları hakkında da bilgi toplaması dikkati çekiyor.

AA'ya konuşan bazı bölge siyasetçilerine göre, örgüt taşınmaz malların bölgede bulunmayan sahiplerini tespit ederek bunlara el koyma hazırlığı yapıyor.

Örgüt temel hedefi federasyon olan ve adına "sosyal kontrat" adını verdiği plan çerçevesinde dış meşruiyet aramak için sözde nüfus sayımı, seçmen belirleme ve sözde seçimler gibi birtakım süreçler de planlıyor.

YPG/PKK'nın sözde nüfus sayımı sonrası, "sağlıklı ve güncel" veriler sağlama iddiasıyla şişirilmiş rakamlarla, işgalindeki topraklara ayrılan dış yardım payını yükseltme talebinde bulunması bekleniyor. Nitekim uluslararası yardımların Suriye içinde dağılım planlamasında nüfus yoğunluğu oldukça önemli bir kriter.