Komşudan 'toprak bütünlüğü' vurgusu: Türkiye'nin desteği bizim için çok önemli

Darchiachvili, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından bakanlığın İstanbul temsilciliğinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gürcistan Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Darchiachvili, Çavuşoğlu'yla görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduklarını söyledi.

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi açısından üst düzey ziyaretlerin önemli olduğuna vurgu yapan Darchiachvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan ziyaretini de bu kapsamda ele aldıklarını ifade etti.

Darchiachvili, 2021'in Türkiye ile Gürcistan diplomatik ilişkilerinin yeniden tesisinin 30'uncu yılı olduğuna da işaret ederek, "Bu tarih bizim için memnuniyet ve gurur vericidir. Bu geçen süre zarfında Türkiye ve Gürcistan birbirleri için güvenli bir ortak ve iyi komşu olduklarını birçok kez ispatlamıştır." diye konuştu.

Çavuşoğlu'yla yaptıkları görüşme kapsamında ikili ve bölgesel konuların yanı sıra sosyal, ekonomik, ticari ilişkiler ile ulaşım ve enerji projelerinin değerlendirildiğini aktaran Darchiashvili, "Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusundaki daimi desteğinin bizim için ne kadar önemli olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Türkiye'nin desteği dış politikada önceliklerimiz konusunda da çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 3'üncü toplantısını gerçekleştirme konusunda Çavuşoğlu'yla mutabık kaldıklarını dile getiren Darchiashvili, bölgesel güvenlik konularına da değindiklerini belirtti.



Darchiashvili, "Güney Kafkasya'da var olan zorlu süreçten de bahsettik. Gürcistan'ın barışı desteklediğini, barışın hiçbir alternatifinin bulunmadığını ve istikrar ve barış için bölgede diyalogun çok önemli olduğunun altını çizdik." dedi.

İki ülkenin bölgede oluşan yeni imkanlardan istifade etme konusunda büyük ümitle baktıklarını vurgulayan Darchiashvili, şunları kaydetti:

"Bu anlamda ülkeler arasındaki ortak gayretlerin bölgedeki barış ve istikrar için çok temel bir konu olduğunu altını çizerek söylemiş olayım. Görüşmemiz esnasında mevkidaşıma Gürcistan'ın işgal altındaki topraklarında gerçekleşen ve mevcut sosyal, insani, ekonomik ve diğer konularda bilgi verdim. Bu bağlamda uluslararası mekanizmaların daha aktif şekilde işlenmesi konusunda mutabık kaldık. Bu insani krizin bir an önce çözülmesi konusunda düşüncelerimizi paylaştık."

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinen Darchiashvili, daha büyük ekonomik potansiyele sahip olunduğunu söyledi.

Darchiashvili, iki ülke arasında çok yoğun iş birliklerinin bulunduğuna dikkati çekerek, ilişkileri güçlendirmeye çaba sarf ettiklerini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi için 3 milyar doların hedeflendiğini hatırlatan Darchiashvili, en kısa zamanda somut başarılara ulaşılacaklarını kaydetti.

Darchiashvili, Gürcistan'da var olan iş ortamlarının daha iyi hale getirmeye çalıştıklarını, ülkesine yatırım yapan Türk firma ve yatırımcıların olduğunu ifade etti.