Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Makedon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından Ankara'da "Türk-Makedon İlişkileri" konulu konferans düzenlendi.

AÜ 100. Yıl Salonu'nda gerçekleşen konferansın açılış konuşmalarını AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Makedon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melahat Pars yaptı.

Konferansa eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov konuşmacı olarak katıldı.

Ünüvar açılışta yaptığı konuşmada, Osmanlı'nın Kuzey Makedonya'da çok sayıda eser inşa ettiğini belirterek, "Kuzey Makedonya bağımsızlığını 1991'de kazandı. Tarihsel birlikteliğimizin izlerini hep görüyoruz. Türkiye olarak Kuzey Makedonya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini savunmaya ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyoruz." dedi.

Eğitim alanında Makedon Dili ve Edebiyatı'na önem verdiklerine işaret eden Ünüvar, AÜ'de de Kuzey Makedonya'dan gelen çok sayıda öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Pars da Makedon Dili ve Edebiyatı'nın yeni bir bilim dalı olarak Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında bir köprü görevi gördüğünü ifade ederek, iki kültürün zenginliğini ve ortak kültürünü aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.

- "TÜRKİYE KÜRESEL KRİZLERİN ÇÖZÜMÜNDE DE KİLİT KONUMDADIR"

Konferansın ana konuşmacısı Ivanov ise Osmanlı'nın Balkanlar'da derin izler bıraktığına işaret ederek, "Osmanlı, Kuzey Makedonya'da bugün de görülebilen zengin bir miras bıraktı. Kuzey Makedonya o dönemde farklı kültürlere ev sahipliği yapan bir ülkeydi ve bu günümüzde de devam ediyor." diye konuştu.

Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" isimli eserinde Kuzey Makedonya'ya yer verdiğini anımsatan Ivanov, Makedon toplumunun günlük hayatına dair birçok detayın bulunduğunu aktardı.

Ivanov, Balkan dillerinde korunmuş çok sayıda Türkçe kelime olduğunu ifade ederek, "Makedoncada 6 bin Türkçe kelime korundu ve bunlardan 3 bini hala kullanılmaktadır." dedi.

Türk yatırımlarının Kuzey Makedonya'da 10 binin üzerinde istihdam sağladığını vurgulayan Ivanov, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Balkan Üniversitesinin (IBU) ülkede önemli projelere imza attığını kaydetti.

Ivanov, "Türkiye, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO süreçlerini her zaman desteklemiştir. Türkiye bölgesel bir güç olarak siyasi gelişmelerde önemli rol oynamaktadır. Küresel krizlerin çözümünde de kilit konumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Konferans, Ankara Ticaret Odası (ATO), Balkan Vakfı ve Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde yapıldı.