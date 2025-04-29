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Politika

Konuştukça batıyorlar! Özel'den akla ziyan 'bavul' savunması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 yılında para kasalarıyla gittiği otellerde kameralara bant çekip 'jammer'lar ile dolaşan yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nu 'cumhurbaşkanı adayımız' kılıfıyla savunmaya çalıştı. Ancak Özel, İmamoğlu'nun o tarihte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ilan edilmediğini unuttu.

HABER MERKEZİ29 Nisan 2025 Salı 08:43 - Güncelleme:
Konuştukça batıyorlar! Özel'den akla ziyan 'bavul' savunması
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Youtuber Fatih Altaylı'nın yayınına konuk olup, 'para kasalarıyla' gittiği otellerde kameralara bant çekip jammer'lar ile dolaşan Ekrem İmamoğlu'nu savundu.

"Mevcut Cumhurbaşkanı her konvoyunda koca jammer kamyonu ile geziyor." diyen Özel, "Cumhurbaşkanı hangi ihtiyaçtan jammer kullanıyorsa bizim de Cumhurbaşkanı adayımız o ihtiyaçtan kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu, görüntülerin kaydedildiği 2024 tarihinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı değildi.

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