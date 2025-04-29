CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Youtuber Fatih Altaylı'nın yayınına konuk olup, 'para kasalarıyla' gittiği otellerde kameralara bant çekip jammer'lar ile dolaşan Ekrem İmamoğlu'nu savundu.

"Mevcut Cumhurbaşkanı her konvoyunda koca jammer kamyonu ile geziyor." diyen Özel, "Cumhurbaşkanı hangi ihtiyaçtan jammer kullanıyorsa bizim de Cumhurbaşkanı adayımız o ihtiyaçtan kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu, görüntülerin kaydedildiği 2024 tarihinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı değildi.

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