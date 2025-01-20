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Politika

Konya Milletvekili Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman partisinden istifa ettiğini açıkladı.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 12:25 - Güncelleme:
Konya Milletvekili Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti
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Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "millete daha iyi hizmet etme iradesinin bir gereği olarak" parti üyeliğinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Ünal Karaman, "Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak, Ata'mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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