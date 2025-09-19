Kooperatifler için 5 yıllık eylem planı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025- 2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu milletin ferdi olarak esnaf ve sanatkar kardeşlerimle yol yürümekten her zaman gurur duydum, her zaman şeref duydum. Bu topraklarda dayanışmanın kitabını yazan ahilik geleneğinin günümüz temsilcileri sanatkar kardeşlerimdir.

Ahilik kültürümüzün özünde yer alan dürüstlük, paylaşma, karşılıklı yardım ve güven ilkeleri bugünün kooperastifçilik ruhunu şekillendiriyor. Kooperatifçilik birlikte üretme, birlikte yönetme, birlikte kazanma felsefesi ile kişinin emeğini kollektif güce dönüştüren adil bir sistemdir. Bu sistem özellikle dezavantajlı grupların ekonomi khayata katılımlarını kolaylaştıran yerel kalkınmayı destekleyen özgün bir iş birliği modelidir. Girişimci kadın da genç çiftçi de kooperatif çatısı altında birdir, tek başına olduğundan çok daha güçlüdür.

KOOPERATİFLER YEREL KALKINMANIN TEMEL AKTÖRLERİ HALİNE GELMİŞ DURUMDA

Türkiye olarak gerçekten çok dinamik bir ticari hayata sahibiz. İnsanımız yetiştiriyor. Üretiyor satıyor, 81 vilayetimizle birlikte dünyaya el emeği, göz nuru ürünlerini ulaştırmanın mücadelesini veriyor. Hanım kardeşlerimiz, gençlerimiz, üreticilerimiz, koopetatifler bünyesinde güç birliği yaparak zorlukları birlikte aşıyorlar. Aynı zamanda birlikte kazanıyorlar. Tarımdan sanayiye, kadın girişimciliğinden enerjiye birçok alanda kooperatifler yerel kalkınmanın temel aktörleri haline gelmiş durumda.

Ülkemizde 62 bin kooperatif faaliyet gösteriyor. Bunu çok kıymetli bir kazanım olarak gördüğümüzü ifade ediyorum. Ancak AB'de 165 milyonu aşkın kooperatif ortağı ile 250 bin koopetafi olduğu düşünüldüğünde henüz arzu edilen seviyede olduğumuzu söyleyemeyiz.

Kooperatifler sadece ülkemizde değil son yıllardır dünyada da ön plana çıkmaya başlamıştır. Bütçe network, teknolojik kapasite itibarıyla pek ço kdevleti geride bırakan küresel şirketlerle rekabette değil bireyler, değil makro işletmeler, yerel ölçekte büyük firmalar bile çoğu zaman yetersiz kalıyor. Tekelleşen bu şirketlerin küçükleri yuttuğuna şahit oluyoruz.

TOPLAM CİRO 2.4 TRİLYON DOLARI GEÇİYOR

Bu durum kooperatifçiliği teşvik eden temel faktördür. Şu rakamlar küresel düzeyde bir arayışın en somut işaretidir. Uluslararası Kooperatif Birliğinin verilerine göre dünya genelinde 3 milyon kooperatif bulunuyor. Dünya nüfusunun yüzde 12'si bir kooperatifin iş ortağıdır. Toplam cirosu ise 2.4 trilyon doları geçiyor.

Hükümet olarak koopeatifçilik kültürünü daha da yaygınlaştırmaya özel önem veriyoruz. 2012 yılında açıkladığımız eylem ve strateji planımızın önceliği mevzuatla ilgili sıkıntıların aşılması ve dağınıklığın giderilmesiydi. Bu doğrultuda ciddi yol aldık ama halen önümüzde kat etmemiz gereken bir mesafe var. 2025-2029 yıllarını kapsayan yeni planla bunu başaracağız.