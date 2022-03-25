Köprü hesabı tutmadı! ''28 Şubat İttifakı'' matematikten çaktı

İP Genel Başkanı Akşener, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kilometre maliyetinin 900 milyon dolar olduğunu iddia etti. Ulaştırma Bakanlığı 'ilkokul işlemi' yapar gibi maliyeti kalem kalem anlattı. Köprünün km maliyeti 418 milyon dolar çıktı. Köprüyü yapan firmaları '5'li çete' olmakla itham eden ve Başkan Erdoğan'ı suçlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ise cevap AK Partili Turan'dan geldi: "Köprüyü 4 firma yaptı; 2'si Koreli, biri Limak, diğeri CHP'li vekilin şirketi."

İP Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart'ta açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hedef aldı. Akşener, "Hong Kong ile Çin'i bağlayan köprünün maliyeti 360 milyon dolar bu köprünün maliyeti 900 milyon dolar?" dedi. Akşener'in iddiasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı rakamlarla cevap verdi:

İLKOKUL İŞLEMİ: "Elmalar ile armutlar ancak böyle karşılaştırılabilirdi. Dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 1 milyar 750 milyon euro'dur. Uzunluğu ise 4,6 kilometredir. Bir ilkokul işlemi yapalım. Maliyeti, km'ye bölelim 380,4 milyon euro çıkar. Bu da yaklaşık 418,7 milyon dolar yapar. Köprümüzde çok farklı teknoloji uygulandı. Buna rağmen rakamın çok büyük bir farklılık göstermediği ortada. 1915 Çanakkale'nin km maliyetinin 900 milyon dolar olduğu yalandır. "

RANT YALANI: "Projemiz, 2 milyar 545 milyon euro yatırım tutarıyla tamamlanmıştır. Görevli şirket tarafından ödenen kamulaştırma bedeli, işletme ve ağır bakım maliyeti ile finans maliyeti dahil olmak üzere toplam hesaplanan (yaklaşık maliyet nominal değerlerle) 4 milyar 329 milyon euro iken, görevli şirkete devletin taahhüt ettiği garanti bedeli ise 3 milyar 796 milyon (12 yıl sonrası için) euro'dur. Bu bedel, işletme süresinin erken başlamasına rağmen yüzde 12 daha azdır. Yani, yüklenici firmalara rant sağlandığı yalandır."

TOPLAM TASARUF: "1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi ile yıllık toplam 415 milyon euro tasarruf edilecek. Zamandan 382 milyon euro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin euro, 3 bin 234 ağaca eşdeğer karbon salımındaki azalmayla, çevresel olarak 1 milyon 900 bin euro. Projemiizin ülke ekonomimize katkıları kısaca şöyle olacaktır: Üretime katkısı 5 milyar 362 milyon euro, GSYH katkısı 2 milyar 442 milyon euro, istihdama yıllık katkısı 118 bin 209 kişi. 'Ecdada saygı, geleceğe armağan' niteliğindeki eserimiz, milli ekonomimizi, milli bağımsızlığımızı korumadaki kararlılığımızın ve kalkınmanın tetikleyicisi olan altyapı yatırımlarımızı entegre biçimde artırmaya ve güçlendirmeye yönelik vizyonumuzun değerli bir parçasıdır."

FİRMALARDAN BİRİNİN SAHİBİ CHP'Lİ ESKİ VEKİL

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis Genel Kurulu'nda Kılıçdaroğlu'nun "1915 Çanakkale Köprüsü ile 5'li çeteye rant sağlandı" iddiasına tepki gösterdi:

AÇIK İHALE: "Yok 'rant sağlandı', yok 'Şirkete kıyak geçildi' gibi temelsiz iddiaları konuşmanın bu topluma faydası olmadığı kanaatindeyim. İhale açık yapıldı, herkes öneride bulundu. 45 bin geçiş çok fazlaysa siz girseydiniz, 35 bin verseydiniz; bu verildi. On yıl uzunsa siz beş yıl verseydiniz; bu verildi. İhale böyle yapıldı yani idari bir kararla bir yasama çalışması yapılmadı ki."

HANGİSİ 5'Lİ ÇETE: "4 tane firma ortak yaptı bu işi. 2'si Kore firması, 1'i Limak, Nihat Özdemir. 4'üncü firma kim, biliyor musunuz? Yapı Merkezi, Ersin Arıoğlu, İstanbul CHP vekili. 'Rant' diyorsunuz, 'istismar' diyorsunuz, 'kıyak' diyorsunuz; 4 taneden 2'si Koreli, 1'i Limak, 1'i CHP vekili. Kaldı ki çok kıymetli bir arkadaş, işini iyi yapan bir arkadaş; bunu söylemekten mahcup oluyorum ama insanları tanımadan bilmeden 'beşli çete'. Hangisi beşli çete? Bunlar ayıp şeyler. Bu ülkede taş taş üstüne koyan CHP'si, AK Parti'si, başkası, kim varsa baş göz üstüne ama iftira atmayın. Çanakkale Köprüsü'nde beşli çete falan yok."

ERSİN ARIOĞLU KİMDİR?

CHP 22. Dönem İstanbul Milletvekili Ersin Arıoğlu'nun TBMM'nin internet sitesindeki özgeçmişinde şu bilgiler yer alıyor:

İTÜ İnşaat Fakültesi - İngilizce - İnşaat Yüksek Mühendisi,

Yapı Merkezi Holding Grubu Yön. Kur. Bşk.

Bilim Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı,

Slovenya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu,

22. Dönem İstanbul Milletvekili - NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi.

HANGİ ORTAK GİRİŞİM NE TEKLİF VERMİŞTİ?

İhaleye dört ortak girişim grubu teklif vermişti:

1- Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG (Yatırım tutarı 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira toplam süre 16 yıl 2 ay 12 gün)

2- IHI (Japon) - Itochu (Japon) - Join (Japon) - Makyol - Nurol - Japon Express Way (Japon) OGG (Yatırım tutarı 10 milyar 494 milyon 575 bin 500 TL ve toplam süre 17 yıl 10 ay 24 gün)

3- Cengiz - Kolin - CRBC (Çin) OGG (Yatırım tutarı 10 milyar 324 milyon TL, toplam süre 18 yıl 8 ay 19 gün)

4- IC İçtaş - Astaldi (İtalyan) OGG (Yatırım tutarı 11 milyar 575 milyon 960 bin TL, toplam süre 18 yıl 5 ay 15 gün)