18 Mart 2022 Cuma 16:43 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 17:16

Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum, 1915 Çanakkale Köprüsü açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Kan kardeşiniz ülke olarak Kore hükümeti adına tebriklerimi sunuyorum. Çanakkale Köprüsü'nün yapımı vesilesiyle bugünkü açılışın başaktörleri Limak-Yapı Merkezi ve tüm şirket yetkililerini tebrik ediyorum. Ayrıca inşaat süresindeki aktif desteklerini esirgemeyen Türk Hükümeti ile Çanakkale şehrinin yetkililerini, her şeyden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini takdir etmek istiyorum. Çanakkale Boğazını bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmış olmasının her şeyden önce doğu batı değişim tarihinde yeni geçit açmış olması sebebiyle insanlık tarihi açısından önemi bulunmaktadır.

Çanakkale muharebesinde zafer kazanan atalarınızı tebrik etmek istiyorum. Artık 1915 Çanakkale köprüsü çatışma ve taarruz tarihini geride bırakarak doğu ile batı arasında barışı başlatan köprü olacaktır. Türk halkı 1915 Çanakkale Köprüsü vesilesi ile Türkiye'nin yeni bir barış çağına öncülük etmesiyle gurur duyacaktır. Çanakkale Köprüsü Türkiye ekonomisinin ana arteri olarak insan ve yük taşımacılığına büyük katkı sağlayacaktır. Avrupa ve Ortadoğu ile Kuzey Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan uluslar arası lojistik merkezi olarak daha da gelişecektir. 1950 yılında Kore savaşı sırasında henüz ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkiler olmamasına rağmen binlerce Türk askeri zor durumdaki Kore Cumhuriyetine yardım etmek için Asya kıtasının bir ucundan diğerine uzun yollar kat etti. Kore halkı bunu hiçbir zaman unutmadı. Tekrar teşekkür ederiz. Bu kez Kore Cumhuriyeti kardeş ülkeniz Türkiye'ye gelerek İstanbul boğazı 3.köprüsü ve Avrasya tünelinin ardından Çanakkale köprüsünde birlikte yer aldı. Bu köprü ülkelerimiz arasındaki bağları geliştirmek için bir vesile olmuştur. 2022 yılı Kore ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 65.yılı ve stratejik ortaklığın 10.yılı sebebiyle önemlidir. İki ülke arasındaki ilişkilerin Çanakkale Boğaz köprüsünün kulesi gibi doğu ile batıyı birbirine bağlayan güçlü bir direk haline geleceğine, birbirine bağlayan on binlerce kablo gibi yoğun alışveriş ve bir çok alanda önemli bağlantılarla devam edeceğine yürekten inanıyorum.