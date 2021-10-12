Korku siyasetinin hedefi ne? 15 Temmuz'dan önce de söyledi

12 Ekim 2021 Salı 08:34 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 08:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin gezisine davet ettiği gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "gerilimi doruk noktasına çıkarıp seçime gitmek istemekle" itham ederek, "Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler... Böyle kaygılarım var" sözleri, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişiminden 4 ay önce 'aynı cümlelerle' yaptığı açıklamayı hatırlattı.

15 TEMMUZ ÖNCESİ SÖYLEDİ

Kılıçdaroğlu, 13 Mart 2016'da, bu kez İzmir'in Seferihisar ilçesine davet ettiği gazetecilerle konuşmasında, "İktidar, yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler dahil her şeyi yapabilecek pozisyonda şu anda. Çünkü gitmenin kendisi açısından maliyetini çok iyi biliyor" demişti. Kılıçdaroğlu'nun, ortada siyasi cinayetleri akla getirecek hiçbir neden yokken bu sözü söylemesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni şeytanlaştırma ve toplumda korku ve endişe oluşturma girişimi olarak değerlendirilmiş, 4 ay sonra da hükümeti hedef alan hain darbe girişimi meydana gelmişti.

Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerine yönelik muhalefet kampanyasının erken başlatıldığı bu süreçte yine aynı sözleri siyaset sahasına sürmesinin arkasında, kimlerin ve hangi beklentilerin olduğu merak ediliyor.

ORTAKLARINA BAKSIN

Kılıçdaroğlu'na AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı'ndan da sert tepkiler geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kılıçdaroğlu'nun yakın tarihi bir kere daha okumasını tavsiye ederim. Türkiye'de siyasi cinayetleri, faili meçhulleri, işkenceleri, cezaevlerinde sistematik insan hakları ihlallerini ortadan kaldıran AK Parti iktidarıdır. Türkiye'de bir daha hiç kimse faili meçhul cinayetleri diriltme dönemine geri dönemeyecektir. Böyle bir şeyin konuşulması bile talihsizliktir. Bunu bir korkutma unsuru olarak kullanmak, AK Parti'nin siyasetinin bir unsuruymuş gibi söylemek çok çirkin bir ithamdır. Kılıçdaroğlu rahat olsun. Eğer kendi bileşenleri arasında Türkiye'yi karıştırmak isteyenler yoksa Türkiye karışmaz" dedi.

DEVLETİ HEDEF ALIYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu ve arkasına takılan ittifak ortağı partilerin açıklamalarına tepki gösterirken, iddiaları ortaya atanların "Türkiye'de korku iklimi oluşturmayı amaçladıklarını" belirterek, "Sorumsuz bir şekilde gündeme getirilmeye başlanan bu yalanlar üzerinden milletimizin devlete olan güveni hedef alınmaktadır. Bu iddiaların temel amacı, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini zedelemek ve toplumsal huzurumuzu bozmaktır. Bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.

Bu tür iddiaların 'eski Türkiye'den kaldığını vurgulayan Altun, "Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır. FETÖ, PKK ve bunların hamileriyle yürüttüğümüz güçlü mücadele sayesinde, bu yapıların ülkemizi işgal girişimlerini engelledik. Ancak, bugün terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanların 'siyasi cinayet yalanından' medet umar hale gelmesini milletimizin takdirine bırakıyoruz. Bu çevreler geçmişin zihniyetini bugünlere taşımak ve yaşatmakla meşgulken, Cumhurbaşkanımız, bilim, sanayi, teknoloji, uzay çalışmaları, 2053 ve 2071 hedefleriyle geleceğin Türkiye'sini inşa etmenin mücadelesini vermeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

TEHDİDİ GÖRÜYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, "Gerginlikten medet uman Kemal Kılıçdaroğlu, tehlikeli bir oyun oynuyor. Bu sözlerin altındaki tehdidi görmeyecek kadar da kör değiliz. Kılıçdaroğlu, toplumun kucağına bir bomba bırakmıştır" dedi.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Gerginlik stratejisi çerçevesinde erken seçimini nasıl zorlayabilirizin peşindeler" derken, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de, "Türkiye'de güven ortamı temin eden bir iktidar var. İnsanların üzerinde can güvenliğiyle ilgili tedirginlik havası yaymak doğru değil. Kılıçdaroğlu, ateş ile oynuyor. Bu, vatandaşı manipüle etmektir" diye konuştu.