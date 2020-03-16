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Politika

TBMM Başkanlığı: Korona virüsü testi pozitif çıkan herhangi bir Meclis çalışanı bulunmamaktadır

TBMM Başkanlığı, Meclis çalışanlarında şu ana kadar yeni tip korona virüsüne rastlanmadığını açıkladı.

IHA16 Mart 2020 Pazartesi 21:59 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 22:01
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Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, personelden boğaz ağrısı ve ateş şikayetiyle Meclis Hastanesine başvuranlar olduğu belirtilerek, yapılan ilk muayenelerinde korona virüsü belirtisine rastlanmadığı ifade edildi. Test yaptırmak isteyen personelin ise Zekai Tahir Burak Hastanesine yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, “Meclis Hastanesinden herhangi bir resmi sevk işlemi olmamıştır. Kendiliğinden hastaneye gidenlerle ilgili yapılan işlemlerde de şu ana kadar yeni tip korona virüsü testi pozitif çıkan herhangi bir Meclis çalışanı bulunmamaktadır” denildi.

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