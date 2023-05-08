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Politika

İmamoğlu'nun ''korsan mitingi'' polis tutanağında! Suç duyurusunda bulunulacak

Geçtiğimiz gün Sivas'ta miting yapan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında izinsiz miting yaptığı gerekçesiyle polis tarafından tutanak tutuldu.

IHA8 Mayıs 2023 Pazartesi 15:05 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun ''korsan mitingi'' polis tutanağında! Suç duyurusunda bulunulacak
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Merkez İlçe seçim kurulunca alınan karara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün Sivas'a gelerek belirlenen alan dışında miting yaptığı öğrenildi.

TUTANAK TUTULDU

İmamoğlu'nun açıklama yaptığı Mevlana Mahallesi Mevlana Meydanında miting için güvenlik açısından uygun olmadığı ve bu nedenle mitinge izin verilmediği belirlendi. Merkez İlçe Seçim Kurulunca alınan kararda miting alanının Hükümet Meydanı olduğu bu karara rağmen İmamoğlu'nun Mevlana meydanında miting yaptığı ifade edildi. İzin verilen alan dışında miting yapılması sonrası İmamoğlu hakkında emniyet tarafından tutanak tutuldu.

Öte yandan, ilerleyen saatlerde suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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