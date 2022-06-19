Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'yı ziyareti kapsamında Gervalla-Schwarz ile başkent Priştine'de görüştü. Kosova Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye'nin son yıllarda zor ve önemli anlarda Kosova'nın yanında bulunduğunu kaydeden Gervalla-Schwarz, bundan dolayı her zaman minnettar kalacaklarını söyledi.

Gervalla-Schwarz, Türk mevkidaşı ile bölgesel gelişmeleri de ele aldıklarını belirterek, "halen karışık olan bölge için sürdürülebilir çözümler" bulma çabalarını güçlendirmek için yapılan her türlü eylemi memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Kosova'nın, tüm Avrupa-Atlantik yapılarına entegrasyonu konusundaki tanımının net olduğunu aktaran Gervalla-Schwarz, "Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının ardından, NATO'nun önemli bir üyesi olarak Türkiye, arabulucu olarak yardım teklifinde bulundu. Türkiye, Balkanlar'da da Sırbistan ile diğerleri arasında tarafsız arabulucu olarak aktif bir ülke." diye konuştu.

- "RUSYA VE SIRBİSTAN'I, TÜM BÖLGEMİZDE İSTİKRAR BOZAN OLARAK GÖRÜYORUZ"

"Rusya ve Sırbistan'ı sadece saldırgan bir aktör olarak değil, aynı zamanda tüm bölgemizde istikrar bozan olarak görüyoruz" diyen Gervalla-Schwarz, ülkesinin bu bağlamdaki pozisyonunun açık ve net olduğunun altını çizdi.

Gervalla-Schwarz, Kosova'nın gerçek ve iyi bir dostu olan, Kosova'daki acılı baskı ve soykırım tarihini çok iyi bilen ve bölgedeki tüm ziyaretlerinde tarihi ve taze soykırım ile savaş deneyimini unutmayan Türk mevkidaşı ile görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mevkidaşı ile Türkiye'nin eğitim alanındaki desteğini ele aldıklarını ve Türk hükümetinin sağlık alanındaki yardımları için teşekkürlerini sunduğunu anlatan Gervalla-Schwarz, "Kosova Cumhuriyeti'nin iş birliğini derinleştirmeye, Kosova'da daha fazla doğrudan Türk yatırımı için fırsatlar yaratmaya ve Haziran 2019'da yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında sunulan potansiyelden azami şekilde yararlanmaya yönelik ilgisini de dile getirdim." açıklamasında bulundu.

Kosovalı Bakan, Çavuşoğlu ile Kosova Çevre, Alan Planlama ve Altyapı Bakanı Liburn Aliu arasında basın toplantısı öncesinde imzalanan Uçuş Frekanslarının Arttırılmasını Öngören Sivil Havacılık Mutabakat Zaptı'ndan da övgüyle bahsetti.

Bu arada, Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Çavuşoğlu'nun Priştine'deki temaslarının ardından Prizren ve Mamuşa şehirlerini de ziyaret etmesi bekleniyor.