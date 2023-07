Kritik Erdoğan-Zelenski görüşmesi dünyanın gündeminde! Tek bir noktaya dikkat çektiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşme tüm dünyanın da gündemindeydi. Görüşmeyi anbean takip eden uluslararası basın tek bir noktaya dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, esir mübadelesi konusunda Zelenski'yi dinlediklerini, Rusya tarafıyla da görüşme halinde olduklarını belirterek, "Konuyu Sayın Putin'le görüştüm ve önümüzdeki ay Sayın Putin'in de aynı zamanda Türkiye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkanımız olacak." dedi.



Başkan Erdoğan, bir diğer gazetecinin 17 Temmuz'da sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden uzatılması için bir yol haritasının belirlenip belirlenmediğini ve gelecek günlerde ya da aylarda iki taraf arasında Türkiye'de arabuluculuk görüşmesi olma ihtimali bulunup bulunmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:



PUTİN'LE GÖRÜŞTÜK

"İstanbul merkezli bu tahıl koridoru meselesinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. 17 Temmuz sonrasını daha ne kadar uzatabiliriz, bunun da çalışması içerisindeyiz. Temennimiz odur ki yani bu 2 ayda bir değil hiç olmazsa en azından 3 ayda bir olması gibi bir beklentimiz var. Bu gayreti bu şekilde yapıp, süreyi de hiç olmazsa 2 yıla çıkarmak gibi bir gayretin içerisinde olacağız. Yine bu konuyla ilgili bu akşam Sayın Başkan'la da görüştük. Sayın Putin'le de inşallah bunu gerek telefon diplomasimizde, gerekse önümüzdeki ay yapacağımız yüz yüze görüşmede gündemimizdeki en önemli konulardan bir tanesi bu. Zira Afrika'daki fakir ülkeler hep buraya bakıyor, bunun beklentisi içerisinde.

Bu akşam ayrıca 12 tane Ukrayna limanlarındaki gemilerin durumunu da Sayın Başkan'la konuştuk. İnşallah bu gemilerin de serbest bırakılması noktasında gayret edeceklerini söylediler. Bu gemilerin de bırakılmasıyla -bunlar Türk gemileri- buradaki iş adamlarımız burada rahatlamış olacaklar. Ben tekrar bu tahıl koridorundaki sürecin uzatılması için yapacağımız müşterek çalışmayla netice almayı ümit ediyorum."



"UKRAYNA NATO'YA ÜYELİĞİ HAK EDİYOR."

Başkan Erdoğan, "İlgili tüm tarafların bu maksatla, küresel sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum. Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'da lider konumda olan müteahhitlik şirketlerimiz, ülkenin yeniden imarında da Ukraynalı dostlarına yardımcı olacaktır. Ukrayna'nın geleceğine güvenle bakmamızın en önemli sebeplerinden biri de Kırım Tatar Türklerinin ülkelerinin özgürlüğe kavuşması için canla başla mücadele etmesidir.

Soydaşlarımızın haklarının ve hukuklarının garanti altına alınmasındaki ve özerklik statülerinin tahkim edilmesindeki emeklerinden ötürü Sayın Zelenski'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hayatını kaybeden tüm Ukraynalılar için baş sağlığı dileklerimi tekrarlıyorum. Ukrayna'yla dayanışma içinde olurken, savaşın müzakereler temelinde sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Görüşmelerimizin ülkelerimiz, bölgemiz ve uluslararası toplum için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli dostum ve saygıdeğer heyet üyeleri başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum" dedi.



DIŞ BASINDA GÜNDEM: "UKRAYNA NATA ÜYELİĞİNİ HAK EDİYOR"

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri uluslararası basının da gündemindeydi.

The Guardian'da yer alan haberde, 'Ukrayna Türkiye'nin NATO üyeliğine destek aldı' ifadelerini kullandı. Haberde, Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşında kilit rol oynadığı ifade edildi. Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekilen haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın NATO üyeliğine ihtiyatlı yaklaştığı ifade edildi.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Associated Press, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna'nın NATO üyeliği ile ilgili açıklamalarına dikkat çekti. Bu açıklamanın İsveç'e yönelik vetonun sürdüğü dönemde geldiği vurgulandı.

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Sky News ise Başkan Erdoğan'ın Putin ile önümüzdeki ay gerçekleştirmeyi planladığı görüşmeye dikkat çekti.

2 KRİTİK KONU

Reuters ise, Başkan Erdoğan'ın tahıl koridorunun en az 3 ay daha uzatılması için Rusya'yı ekna etmeye çalışacağı belirtildi. Putin'in önümüzdeki ay Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilen haberde, esir takasının da gündemde olacağı belirtildi.

UKRAYNA'YA YEŞİL IŞIK İSVEÇ BEKLEMEDE

CNN International ise Başkan Erdoğan'ın Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini söylediği ifade edildi. Öte yandan İsveç'in NATO sürecinin dondurulduğu da belirtildi.