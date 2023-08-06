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Politika

Kritik Kabine toplanıyor: İşte masadaki başlıklar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomi ve bazı Batı ülkelerinde terör örgütü mensuplarının eylemleri de öncelikli başlıklar arasında olacak.

6 Ağustos 2023 Pazar 18:22 - Güncelleme:
Kritik Kabine toplanıyor: İşte masadaki başlıklar...
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından Beştepe'de biraraya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler enine boyuna görüşülecek.

PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Dış politikanın önde gelen başlıklarından biri Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Putin'in temaslarına ilişkin hazırlıklar gözden geçirilecek.

Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de toplantının gündeminde olacak.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.

AVRUPA'DAKİ PROVOKATİF EYLEMLER

Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.

Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.

EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER

Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de Cumhurbaşkanlığı kabinesinin sıcak konu başlıkları olacak.

Ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geride kalan 6 ayda, bölgede yaraların sarılmasına dair son bilgiler paylaşılacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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