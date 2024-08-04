Kritik Kabine toplanıyor: İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 3 haftalık aranın ardından yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının en önemli başlığı ise Filistin.

Türkiye, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ GAZZE'DEKİ KATLİAM

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin şehit edilmesi, Tahran-Tel Aviv hattındaki gerginliğin tırmanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede tansiyon daha da yükseldi.

Kabine toplantısında soykırımcı Netanyahu yönetiminin gerilimi bütün bölgeye yayma girişimlerine karşı izlenecek yol haritası üzerinde durulacak. Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail'e yönelik uluslararası baskının artması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının bir diğer konusu terörle mücadele olacak. Türkiye'nin özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik devam eden operasyonları ele alınacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için başlatılan çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılacak.

EKONOMİDE YOL HARİTASI

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye dair alınabilecek ilave tedbirler ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.