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Politika

Kritik Kabine toplanıyor! Masada Suriye var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının en en önemli gündem maddelerinden biri Suriye'de yaşananlar.

9 Aralık 2024 Pazartesi 09:34 - Güncelleme:
Kritik Kabine toplanıyor! Masada Suriye var
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Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISININ ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ SURİYE

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Şam'ın düşmesi, tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor. Ankara, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasını öncelikli hedef olarak görüyor. Bölgedeki gelişmeler doğrultusunda Kabine'nin öncelikli gündem maddeleri arasında Suriye yer alacak. Suriye'deki gelişmeler karşısında Türkiye'nin izleyeceği yol haritası konuşulacak.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI YARIN

Yeni yıl öncesi asgari ücret de Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacak. Asgari ücret komisyonunun yapacağı ilk toplantı öncesi detaylı bir değerlendirme yapılacak. Ayrıca, memur ve memur emeklilerine yeni yıl zammı konusunun da Kabine'de ele alınması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE YOL HARİTASI

Kabine'nin öncelikli gündem başlıklarından biri de terörle mücadele. Suriye ve Irak'ın Kuzeyinde devam eden operasyonlar masada olacak. Suriye'deki son gelişmeler ile birlikte Türkiye'ye yönelik olası terör tehdidine karşı atılacak adımlar ele alınacak.

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